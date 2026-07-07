„Final Fantasy“-Künstler Yoshitaka Amano stellt seine Anime-Adaption ZAN erstmals vor

Yoshitaka Amano prägt mit seinem unverwechselbaren Stil bis heute die Fantasy-Welt. Uns ist er vor allem von der „Final Fantasy“-Serie bekannt, die er einst als Designer mit aus der Taufe hob. Bis heute ist er für die markanten Logo-Artworks verantwortlich.

Vor vielen Jahren veröffentlichte Yoshitaka Amano mit Deva Zan* einen eigenen Fantasy-Roman, welcher jetzt eine ambitionierte Anime-Adaption erhalten wird. Bei der Anime Expo am Wochenende wurde ein erster Trailer zu diesem natürlich handgezeichneten Anime präsentiert.

Der Fantasy-Roman spielt in einer mythischen Welt, in der Menschen, Götter und übernatürliche Wesen in einem Kampf aufeinandertreffen, der sich über physische und spirituelle Ebenen erstreckt. Der junge Held wird in einen uralten Konflikt verwickelt, der über das Schicksal der Welt entscheidet. Themen wie Opferbereitschaft und Menschlichkeit stehen im Fokus.

Am Anime namens ZAN arbeiten Screenwriter Ryosuke Takahashi und die Co-Regisseure Toru Yoshida und Masahi Ikeda. Tatsuyoshi Matsuoto ist Producer. Das Team wurde speziell für ZAN zusammengestellt und markiert ein Wiedersehen essenzieller Mitarbeiter des Anime-Studios Anime R.

Der erste Trailer:

via Polygon, PR, Bildmaterial: ZAN, Yoshitaka Amano