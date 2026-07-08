Echoes of Aincrad zeigt den gnadenlosen Death Mode, der euren Spielstand löscht

Nur noch wenige Tage bis zum Start: Bandai Namco und Game Studio haben einen neuen Trailer zu Echoes of Aincrad: Sword Art Online veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht diesmal der sogenannte Death Mode, der das ohnehin gefährliche Abenteuer noch einmal deutlich verschärft. Dazu gibt es noch etwas mehr Gameplay und einige neue Dialoge sind auch zu hören.
Ein Fehler – und der Spielstand ist verloren
Wer alle Lebenspunkte verliert, verliert nicht nur den Kampf, sondern den gesamten Spielstand. Respawns oder zweite Chancen gibt es nicht – der Durchgang muss komplett von vorne begonnen werden. Passend zur Vorlage steht dabei alles auf dem Spiel: In der Welt von Sword Art Online bedeutet der Tod im Spiel schließlich auch den Tod in der Realität.
SpielerInnen der Deluxe- oder Ultimate Edition können den Death Mode direkt zum Start nutzen. BesitzerInnen der Standard-Version schalten ihn erst nach einem erfolgreichen Abschluss der Hauptgeschichte frei.
Demo weiterhin verfügbar
Echoes of Aincrad setzt erstmals darauf, dass ihr euren eigenen Avatar erstellt und mit diesem Aincrad erkundet. Neben schnellen Echtzeitkämpfen erwarten euch zahlreiche bekannte Figuren aus dem Anime, die euch im Kampf unterstützen.
Das Action-RPG erscheint am 10. Juli für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Wer sich vorab selbst ein Bild machen möchte, kann weiterhin die kostenlose Demo ausprobieren. Der darin erzielte Fortschritt lässt sich anschließend in die Vollversion übernehmen. Wer noch mehr Gameplay sehen möchte, findet bei uns außerdem den bereits veröffentlichten siebenminütigen Überblickstrailer.
Der neue Trailer:
via RPG Site, Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio
9 Kommentare
Warum sollte ich keinen Spielstand backupen können? Einfach mein Backup auf die Cloud hochladen und gut is.
Das bezog sich nur auf eine Option im Spiel selbst. Wenn du eine andere Möglichkeit hast, umso besser.
Ja das is mir in der Demo schon aufgefallen dass das Game gefühlt jede Minute Speichert. Zum Leidwesen der Framerate muss ich sagen da man jedes Mal die kleinen Ruckler spürte.
Aber ja ich hatte eigendlich vor mittels Cloud von PS+ mein Save einmalig hochzuladen nachdem das richtige SAO Deathgame gestartet ist.
Man könnte natürlich noch weiter gehen und gefühlt alle 10 min nen Backup erstellen aber dann sehe ich den Dinn nicht warum man überhaupt nen Deathgame spielen sollte da dann der Reiz das der Save weg ist komplett flöten geht.
Davon mal ab, dass ich es lächerlich finde den Modus für Käufer der Standardedition hinter new Game plus zu stecken, habe ich auch eher schlechte Erfahrungen mit nur einem Savegame gemacht. Ein Spaß z.B. bei The Surge 2, wenn das Spiel crasht, blöderweise aber genau in dem Zeitpunkt der Stand gespeichert wird und man dann mit einen korrupten Speicherstand von vorn beginnen darf. Ich verstehe auch nicht, warum es kein Backup als Fallback gibt....
Jedenfalls kann ich da nur den Tipp geben, den Modus nicht zu nutzen und - wenn einem Trophäen egal sind - selber den Spielstand zu löschen, wenn der Charakter das zeitliche segnet.
Ich meine, du kannst den Prolog eh überspringen, wenn du den Demo-Save hast. Dafür brauchst du dein Backup also nicht. Und um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass es nicht so einfach ist, denn ich würde mich schon wundern, wenn man so einfach cheaten kann mit dem Backup, denn was anderes ist es in diesem Moment ja nicht.