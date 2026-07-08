Echoes of Aincrad zeigt den gnadenlosen Death Mode, der euren Spielstand löscht

Nur noch wenige Tage bis zum Start: Bandai Namco und Game Studio haben einen neuen Trailer zu Echoes of Aincrad: Sword Art Online veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht diesmal der sogenannte Death Mode, der das ohnehin gefährliche Abenteuer noch einmal deutlich verschärft. Dazu gibt es noch etwas mehr Gameplay und einige neue Dialoge sind auch zu hören.

Ein Fehler – und der Spielstand ist verloren

Wer alle Lebenspunkte verliert, verliert nicht nur den Kampf, sondern den gesamten Spielstand. Respawns oder zweite Chancen gibt es nicht – der Durchgang muss komplett von vorne begonnen werden. Passend zur Vorlage steht dabei alles auf dem Spiel: In der Welt von Sword Art Online bedeutet der Tod im Spiel schließlich auch den Tod in der Realität.

SpielerInnen der Deluxe- oder Ultimate Edition können den Death Mode direkt zum Start nutzen. BesitzerInnen der Standard-Version schalten ihn erst nach einem erfolgreichen Abschluss der Hauptgeschichte frei.

Demo weiterhin verfügbar

Echoes of Aincrad setzt erstmals darauf, dass ihr euren eigenen Avatar erstellt und mit diesem Aincrad erkundet. Neben schnellen Echtzeitkämpfen erwarten euch zahlreiche bekannte Figuren aus dem Anime, die euch im Kampf unterstützen.

Das Action-RPG erscheint am 10. Juli für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Wer sich vorab selbst ein Bild machen möchte, kann weiterhin die kostenlose Demo ausprobieren. Der darin erzielte Fortschritt lässt sich anschließend in die Vollversion übernehmen. Wer noch mehr Gameplay sehen möchte, findet bei uns außerdem den bereits veröffentlichten siebenminütigen Überblickstrailer.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio