Orbitals stellt prominenten Voice-Cast vor und präsentiert das Anime-Opening

Publisher Kepler Interactive und Entwickler Shapefarm haben den internationalen SprecherInnen-Cast von Orbitals vorgestellt und gleichzeitig das Opening des kooperativen Retro-Abenteuers veröffentlicht.

Das Spiel orientiert sich optisch an klassischen Anime aus den 80ern und erhält vertonte Ausgaben in Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Lateinamerikanischem Spanisch, Brasilianischem Portugiesisch sowie vereinfachtem Chinesisch.

Bekannte englische Stimmen für die Hauptfiguren

Der englische Cast ist mit einigen bekannten Namen besetzt. Rebecca Wang spricht die junge Mechanikerin Maki und dürfte vielen unter anderem als Sung Jinah aus Solo Leveling oder Aria aus Zenless Zone Zero bekannt sein.

Stephen Fu übernimmt die Rolle des Kartografen Omura. Er lieh unter anderem Grant in Trails in the Sky 1st Chapter sowie Naofumi aus The Rising of the Shield Hero seine Stimme. Komplettiert wird der englische Hauptcast durch Jonathan Ha als Togen, Cassie Ewulu als Kinakoko und Brent Mukai als Jaga.

Auch deutsche Stimmen sind bereits zu hören

Mit dem veröffentlichten Opening gibt es zudem einen ersten Eindruck der verschiedenen Synchronfassungen. Wer genau hinhört, kann ab etwa Minute drei bereits die deutschen Stimmen von Maki und Omura hören.

Der deutsche Cast setzt sich aus Franciska Friede (Meave in Final Fantasy XVI – spricht Maki) und Tom Knauer (Dick Grayson in Gotham Knights – hier Omura) zusammen. Vincent Fallow (Clive Rosfield in Final Fantasy XVI – hier als Togen unterwegs) sowie Kai Hendrik Möller und Anja Topf komplettieren das Line-up.

Noch mehr Eindrücke zum Spiel findet ihr in unserer Preview, in der wir das Abenteuer etwas ausführlicher vorstellen. Orbitals erscheint am 3. September exklusiv für Nintendo Switch 2 – auch in einer „echten“ physischen Edition, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Das Opening:

via Gematsu, Bildmaterial: Orbitals, Kepler Interactive, Shapefarm