Konami teilt neuen Trailer zu Suikoden: The Anime im Rahmen der Anime Expo

Nach der Wiederbelebung von Suikoden mit Neuauflagen der ersten beiden Serienteile steht bald Suikoden: STAR LEAP auf dem Plan. Ein brandneues Suikoden-Abenteuer, allerdings für PCs und Mobilgeräte.

Nicht ganz das, was sich viele Suikoden-Fans wünschen, aber doch mehr, als man noch vor Jahren hoffen konnte. Suikoden lebt, mehr denn je. Dieser Fakt beschert uns auch einen neuen Anime.

Die neue Anime-Adaption Suikoden: The Anime wird auf Suikoden II basieren. Im Rahmen der Anime Expo in Amerika hat Konami einen neuen Trailer zum Anime veröffentlicht. Wir erfahren, dass amazarashi den Opening-Song „Kanashimi Sae Otonabite“ beisteuert. Wer sich für den japanischen Cast interessiert, wird bei Anime News Network fündig. Der Anime wird ab Oktober ausgestrahlt.

Zwei junge Männer …

„Zwei junge Männer, der Held Riliu und sein bester Freund Jowy, waren Mitglieder einer Jugendbrigade ihres Heimatlandes, des Highland Kingdom – einer mächtigen Militärnation im Nordosten der Region Dunan“, beginnt die Story-Synopsis zum Anime.

Und weiter: „Die beiden blickten zum selben Sternenhimmel auf, schliefen im selben Zelt und glaubten an dieselbe Zukunft. Sobald die Kämpfe vorbei waren und die Nacht zu Ende ging, würde ihr Alltag sicher wieder zurückkehren.“ Klar, dem war nicht so.

Der Anime entsteht übrigens bei Konami Animation, das bisher kaum in Erscheinung trat und ist ein recht junges, neues Animationsstudio ist. Zu den ersten Werken zählte ein kostenloses Anime-Sepcial zu Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel im letzten Jahr. Director des Suikoden-Anime wird YUZO, während Ryo Hino von NBC Universal Entertainment Japan als Producer agiert.

Der neue Trailer:

Das japanische Video:

Bildmaterial: Suikoden: The Anime, Konami Animation