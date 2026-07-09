„Final Fantasy“-Spin-off wird eingestellt und erhält ausgerechnet jetzt „Before Crisis“-Inhalte

Das Free-to-play-RPG Final Fantasy VII: Ever Crisis sieht nach nur drei Jahren dem Ende entgegen. Es startete 7. September 2023 für iOS und Android, gefolgt von der PC-Version via Steam am 7. Dezember 2023. Trotz ansprechender Optik und vielen interessanten Erweiterungen der „Final Fantasy VII“-Story konnte das Spiel nicht langfristig SpielerInnen binden und wird am 6. Oktober 2026 eingestellt.

Zuletzt konnten „Final Fantasy“-Fans Zacks entscheidenden Kampf gegen Genesis in Banora und seine Rückkehr nach Midgar nachspielen, ein neues „Dirge of Cerberus“-Event behandelte das ursprüngliche PS2-Spiel bis zum Bosskampf gegen Arch Azul. Weitere Highlights waren Story-Andeutungen für den dritten Teil der Final Fantasy VII Remake-Trilogie und hübsche Kleider für Tifa, Aerith und auch Cloud.

In einer Nachricht an die Fans entschuldigte man sich für die plötzliche Ankündigung zur Einstellung und zeigt sich verständnisvoll, dass die Nachricht enttäuschend sein könne. Man sei zum Schluss gekommen, dass es schwierig sein wird, das „bestmögliche Spielerlebnis weiterhin zu gewährleisten“ – die Einstellung des Dienstes ist die Folge

Während das Ende des Spiels feststeht, wird Square Enix es in den nächsten Wochen trotzdem mit weiteren Updates versorgen. Und die haben es in sich. So geht Before Crisis: Final Fantasy VII mit einem ersten Kapitel an den Start. Weitere Kapitel gibt es im August und September.

Jetzt kommt „Before Crisis“

Das Action-RPG, das in Japan einst für Mobilgeräte erschienen ist, wurde nie lokalisiert. Dabei ist es wesentlicher Bestandteil der Compilation. Diese Inhalte finden jetzt endlich auch in Ever Crisis ihren Einzug – umso dramatischer, dass sie nicht lange überleben werden.

Man sei sich bewusst, dass die Einstellung überraschend gekommen sei, aber das Team sei „dennoch bestrebt, euch in der letzten Saison des Spiels ein unterhaltsames Erlebnis zu bieten. Wir hoffen, dass ihr weiterhin Spaß am Spiel habt – bis zum Schluss.“

Der „Before Crisis“-Trailer:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot