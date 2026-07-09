„Final Fantasy“-Spin-off wird eingestellt und erhält ausgerechnet jetzt „Before Crisis“-Inhalte

Das Free-to-play-RPG Final Fantasy VII: Ever Crisis sieht nach nur drei Jahren dem Ende entgegen. Es startete 7. September 2023 für iOS und Android, gefolgt von der PC-Version via Steam am 7. Dezember 2023. Trotz ansprechender Optik und vielen interessanten Erweiterungen der „Final Fantasy VII“-Story konnte das Spiel nicht langfristig SpielerInnen binden und wird am 6. Oktober 2026 eingestellt.
Zuletzt konnten „Final Fantasy“-Fans Zacks entscheidenden Kampf gegen Genesis in Banora und seine Rückkehr nach Midgar nachspielen, ein neues „Dirge of Cerberus“-Event behandelte das ursprüngliche PS2-Spiel bis zum Bosskampf gegen Arch Azul. Weitere Highlights waren Story-Andeutungen für den dritten Teil der Final Fantasy VII Remake-Trilogie und hübsche Kleider für Tifa, Aerith und auch Cloud.
In einer Nachricht an die Fans entschuldigte man sich für die plötzliche Ankündigung zur Einstellung und zeigt sich verständnisvoll, dass die Nachricht enttäuschend sein könne. Man sei zum Schluss gekommen, dass es schwierig sein wird, das „bestmögliche Spielerlebnis weiterhin zu gewährleisten“ – die Einstellung des Dienstes ist die Folge
Während das Ende des Spiels feststeht, wird Square Enix es in den nächsten Wochen trotzdem mit weiteren Updates versorgen. Und die haben es in sich. So geht Before Crisis: Final Fantasy VII mit einem ersten Kapitel an den Start. Weitere Kapitel gibt es im August und September.
Jetzt kommt „Before Crisis“
Das Action-RPG, das in Japan einst für Mobilgeräte erschienen ist, wurde nie lokalisiert. Dabei ist es wesentlicher Bestandteil der Compilation. Diese Inhalte finden jetzt endlich auch in Ever Crisis ihren Einzug – umso dramatischer, dass sie nicht lange überleben werden.
Man sei sich bewusst, dass die Einstellung überraschend gekommen sei, aber das Team sei „dennoch bestrebt, euch in der letzten Saison des Spiels ein unterhaltsames Erlebnis zu bieten. Wir hoffen, dass ihr weiterhin Spaß am Spiel habt – bis zum Schluss.“
Der „Before Crisis“-Trailer:
Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot
3 Kommentare
Dann kann ich mir ja bald die Story Zusammenfassung anschauen (wenn da jetzt nichts offizielles mehr für den Revelation kommt). Immer schade zu sehen wenn interessante Geschichten in Glückspielen verschwendet wird (das gleiche Schicksal wird auch dem Suikoden Spiel Blühen). Naja um zumindest eine Positive Sache dran zu sehen, es gibt jetzt die Chance das die Story für was besseres benutzt wird und es gibt ein Glückspiel weniger (was ruhig komplett verschwinden könnte).
Tatsächlich bin ich eher erstaunt das es überhaupt so lange lief. Und sind wir mal ehrlich aber 3 Jahre is für nen SE Gacha schon echt lang
Eine sehr nette Umschreibung für : "Leute wir machen nicht genug Kohle daher lassen wir es"
Haben wir ja alle gewusst von Anfang an. Jetzt können de ja auch so ne Version draus machen wie mit dem dem BE da oder wie das hieß lol. Würd ich sogar kaufen lol