Solo Leveling als Roguelite-Action-RPG: Neue Videos zeigen Story und Kämpfe zu „KARMA“

Es gibt neue Einblicke zum Roguelite-Action-RPG Solo Leveling: KARMA. Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Neo haben einen Story-Trailer und einen neuen „Combat“-Trailer veröffentlicht.

Das Spiel bietet eine neue Storyline rund um den „endlosen Krieg“ in bislang unbekannten Gebieten. Zusätzlich gibt es eine völlig neue Riege an Charakteren, welche die neue Geschichte vorantreiben.

Diese Handlung spielt das zwischen den Ereignissen der Hauptgeschichte – in einer 27-jährigen Zeitlücke namens Dimensional Gap. Dort kämpft Sung Jinwoo in einer endlosen Schlacht gegen die Monarchen, angetrieben vom Artefakt Broken Cup of Reincarnation, das er durch seine Erinnerungen wiederherstellen muss.

Begleitet wird das Gameplay von Sequenzen von A-1 Pictures, demselben Studio, das auch hinter der Produktion der Animeserie steht. Zum Gameplay gibt der neue „Combat“-Trailer Einblicke und zeigt die Action des Shadow Monarch.

Das Kampfsystem ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Waffen. Der Roguelite-Reiz lässt euch die Blessings kombinieren und euren eigenen Spielstil auf einem sich ständig verändernden Schlachtfeld entwickeln. Solo Leveling: KARMA erscheint 2026 für PC, iOS und Android.

Der neue Story-Trailer:

Der neue „Combat“-Trailer:

Bildmaterial: Solo Leveling: KARMA, Netmarble, Netmarble Neo