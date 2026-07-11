Dragon Ball Xenoverse 3: Ausgiebiges Gameplay rückt neue Spielmechanik in den Fokus

Erst im April kündigte Bandai Namco gemeinsam mit Entwickler Dimps an, was hinter dem Dragon Ball New Game Project AGE 1000 steckt. Man stellte das Projekt als Dragon Ball Xenoverse 3 vor, das 2027 für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen soll.

Nach ersten Gameplay-Eindrücken vor wenigen Tagen wagt sich Bandai Namco jetzt komplett aus der Deckung. Ein „Closer Look“-Video liefert fast sieben Minuten Gameplay-Material aus dem neuen Ableger.

„Der Trailer folgt einem neuen Mitglied des Großen Saiyajin-Trupps beim Absolvieren einer Mission. Dabei werden die wichtigsten Kampfsysteme des Spiels gezeigt und das Konzept der ‚Connection‘ in den Fokus gestellt, das eine besondere Rolle spielt“, erklärt man.

Und weiter: „Dank dieser Mechanik können Spielende mächtige Bündnisse mit legendären Helden eingehen, die einst die Erde beschützt haben, und ihren eigenen, einzigartigen Kämpfer erschaffen. Indem ikonische Attacken, Fähigkeiten und Kampfstile ausgerüstet werden, können sie ihren Charakter anpassen und so ihre liebsten Helden aus Dragon Ball widerspiegeln. Spielende können diese Kämpfer – oder ihre Seelen – sogar beschwören, um im Kampf direkt unterstützt zu werden.“

Im neuesten Serienableger können sich Dragon-Ball-Fans in Gruppen von bis zu vier Personen zusammenfinden, um Missionen zu absolvieren. Diese reichen von „intensiven Eins-gegen-Eins-Duellen hin zu groß angelegten Kämpfen gegen mehrere Gegner.“

Dragon Ball Xenoverse 3 erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Zusätzliche Rassen und weitere Details zu ihren einzigartigen Fähigkeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: Dragon Ball Xenoverse 3, Bandai Namco, Dimps