Tales of Eternia Remastered stellt uns sein Opening mit dem Song „flying“ von Garnet Crow vor

Das Tales of Remastered Project wird um ein weiteres Spiel reicher. Und die Ankündigung hätte beiläufiger nicht erfolgen können. Wer bei dem Sizzle-Reel gegen Ende der letzten Nintendo Direct im Juni geblinzelt hatte, der hat die erste Enthüllung vielleicht verpasst.
Teil der kurz geschnittenen Trailer war Tales of Eternia Remastered von Bandai Namco und Entwickler Tose. Eine große Überraschung ist die Auswahl des neuen Remasters nicht – das Spiel war zuvor schon von der PEGI eingestuft worden. Bandai Namco bewirbt die Neuauflage nun weiter mit dem Opening-Video des Spiels.
Dabei hören wir auch den Opening-Song „flying“ von Garnet Crow. Das Remaster wird neben Switch und Nintendo Switch 2 auch für PS4 und PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Ein Datum dafür gibt es mit dem 16. Oktober auch schon.
Bandai Namco stellt das Remaster als „verbesserte Version eines der ikonischsten Teile der Reihe“ vor. Das Action-Gameplay und die Erzählweise will die Neuauflage beibehalten, aber natürlich gibt es neben der überarbeiteten Grafik auch einige Neuerungen. Welche neuen Komfortfunktionen die Neuauflage liefert, erfahrt ihr hier.
Zur Story führt Bandai Namco ein: „Tales of Eternia Remastered Spielende auf ein episches Abenteuer, das sich über die beiden voneinander getrennten Welten Inferia und Celestia erstreckt. Die Geschichte folgt Reid Hershel und seiner Kindheitsfreundin Faran Oersted.“
Das neue Opening:
Bildmaterial: Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco, TOSE
4 Kommentare
Naja, ich habe Bandai Namco auch schon in deutlich besseren Zeiten erlebt. Aber sei es drum: Tales of Eternia Remastered interessiert mich trotzdem sehr.
Am Anfang dachte ich, dass es lediglich auf der PSP-Fassung basiert und nur eine höhere Auflösung bekommen hat. Es scheint aber eher eine überarbeitete Version zu sein, die zwar die PSP-Version als Grundlage nutzt, aber zusätzliche Verbesserungen eingebaut bekommt.
Ich habe den Titel damals auf der PSP geliebt. Deshalb würde ich mir die Switch-Version wahrscheinlich direkt zum Release holen.
Es wäre auch eine gute Gelegenheit, meine neue Spielesammlung wieder etwas aufzustocken Am kommenden Herbst.
Ich kanns kaum erwarten endlich meine Hände daran zu legen! Auch wenn das wohl leider erst nächstes Jahr passieren wird. Wär schön, wenn ich November/Dezember nochmal eine Sammelbestellung aufgeben könnte aber das werde ich schauen müssen, ob das noch hinhaut, aufgrund anderer Pläne^^
Freue mich immer noch, dass Bandai endlich mal wieder mit einer positiven News zu Tales of glänzt, die nicht für Kopfschütteln sorgt. Mal hoffen, dass weitere sinnvolle Remaster dann auch noch in Zukunft folgen werden.
Hab vorhin in der Pause, während ich an meinem toten Punkt war, hier kurz drüber gelesen, runter gescrollt und auf einmal BÄM - riesen Reid-Face (meiner einer so ). Das hat mich so erschreckt, dass ich schlagartig wieder wach war.
Aber Spaß beiseite, Tales of Eternia ist auf jeden Fall ein Teil, bei dem es Sinn macht ihn auf die aktuelle Technik zu holen. Die PSP-Fassung hat mich damals gut unterhalten und mit dem Remaster starte ich nochmal ne neue Runde.
Wäre schön wenn Bamco sich auch weiteren älteren Teilen widmen würde (Destiny 1 und 2... wärn Träumchen).
Da das Eternia-Remaster eventuell mein letztes physisches Tales sein könnte, sehe ich diese im serieninternen Vergleich eher unscheinbare Episode plötzlich mit ganz anderen Augen.