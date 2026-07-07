Tales of Eternia Remastered stellt uns sein Opening mit dem Song „flying“ von Garnet Crow vor

Das Tales of Remastered Project wird um ein weiteres Spiel reicher. Und die Ankündigung hätte beiläufiger nicht erfolgen können. Wer bei dem Sizzle-Reel gegen Ende der letzten Nintendo Direct im Juni geblinzelt hatte, der hat die erste Enthüllung vielleicht verpasst.

Teil der kurz geschnittenen Trailer war Tales of Eternia Remastered von Bandai Namco und Entwickler Tose. Eine große Überraschung ist die Auswahl des neuen Remasters nicht – das Spiel war zuvor schon von der PEGI eingestuft worden. Bandai Namco bewirbt die Neuauflage nun weiter mit dem Opening-Video des Spiels.

Dabei hören wir auch den Opening-Song „flying“ von Garnet Crow. Das Remaster wird neben Switch und Nintendo Switch 2 auch für PS4 und PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Ein Datum dafür gibt es mit dem 16. Oktober auch schon.

Bandai Namco stellt das Remaster als „verbesserte Version eines der ikonischsten Teile der Reihe“ vor. Das Action-Gameplay und die Erzählweise will die Neuauflage beibehalten, aber natürlich gibt es neben der überarbeiteten Grafik auch einige Neuerungen. Welche neuen Komfortfunktionen die Neuauflage liefert, erfahrt ihr hier.

Zur Story führt Bandai Namco ein: „Tales of Eternia Remastered Spielende auf ein episches Abenteuer, das sich über die beiden voneinander getrennten Welten Inferia und Celestia erstreckt. Die Geschichte folgt Reid Hershel und seiner Kindheitsfreundin Faran Oersted.“

Das neue Opening:

Bildmaterial: Tales of Eternia Remastered, Bandai Namco, TOSE