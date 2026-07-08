„Reine Kalkulation“ – Ehemaliger PlayStation-Chef sieht Sony-Pläne zur Disc-Abkehr kritisch

PlayStation kündigte kürzlich an, die Produktion neuer Spiele auf Disc ab 2028 zu beenden. Ein grausiger Paukenschlag, den die meisten sicher immer noch nicht verdaut haben. Im Gegenteil: In den letzten Tagen stehen die Zeichen auf Gegenwehr. PlayStation sieht sich heftig in der Kritik.

Der Protest der Gaming-Community ist gar so laut, dass sich nun auch Branchengrößen zu Wort melden – so etwa der ehemalige Sony-Präsident Shawn Layden, der immer wieder mal gern seinen Senf zu aktuellen Entwicklungen in der Branche dazugibt. Zu den radikalen Plänen von PlayStation äußerte er sich jetzt kritisch.

Ex-PlayStation-Chef hat seine Zweifel

„Ich hatte keine Ahnung, dass das passieren würde“, so Layden in einem Interview mit Eurogamer. „Ich bin nicht unbedingt einverstanden damit, aber ich bin ja nicht mehr in der Branche tätig. Vielleicht ist die Herstellung von Discs einfach zu kostspielig geworden.“

Er erklärt weiter: „Wenn man sich die Entscheidung ansieht, ein Produkt, ein Feature oder ein Modell einzustellen, basiert diese meist schlicht auf Zahlenkalkulationen. Wie verhalten sich die Verkaufszahlen von Discs zu denen digitaler Versionen? Ich bin alt genug, um mich an Zeiten zu erinnern, als der digitale Anteil bei etwa 10 Prozent lag – ja, ich erinnere mich sogar an Zeiten, als er bei null Prozent lag, weil es noch gar keinen digitalen Markt gab! Dieser Anteil ist im Laufe der Zeit einfach gewachsen.“

Natürlich betrachtet Layden das Problem – angesichts seiner Verbindungen zu PlayStation und seiner fehlenden direkten Beteiligung an der aktuellen Auseinandersetzung – aus einer eher besonnenen Perspektive. Dennoch ist es gut zu wissen, dass selbst ehemalige Spitzenmanager nicht voll und ganz hinter dem stehen, was PlayStation derzeit plant.

Zwar ist es unwahrscheinlich, dass das Unternehmen seine Entscheidung revidiert – schließlich strebt man dort schon länger danach, sich von physischen Veröffentlichungen zu verabschieden. Online-Proteste zeigten in der Vergangenheit aber immer wieder Wirkung. Eine Petition gegen Sonys geplante Maßnahmen zählt mittlerweile bereits über 220.000 Unterschriften. Bleibt laut!

via The Gamer, Bildmaterial: PlayStation