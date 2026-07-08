„Traditionellere“ Final-Fantasy-Remakes sind möglich – wenn sie beliebt sind

Mit Final Fantasy Resonance spendiert Square Enix endlich auch einem Ableger seiner langlebigen Traditionsserie die HD-2D-Behandlung. Der Titel soll sich wie eine Fortsetzung der beliebten Ableger IV, V und VI anfühlen. Aber wie steht es um Neuauflagen eben dieser Fan-Lieblinge?

Während einer Fragerunde im Rahmen einer kürzlichen Aktionärsversammlung äußerte sich Square Enix zu einer Anfrage bezüglich des Umfangs seiner Remakes und Remaster. Konkret ging es um die Frage, ob man mit weiteren kleineren Projekten wie „Resonance“ rechnen könne – also Spielen, die zwar die Grafik eines älteren Titels modernisieren, aber die traditionellen Kampf- und Spielsysteme beibehalten, im Gegensatz zur riesigen, actionorientierten Open-World-Trilogie des Final Fantasy VII Remake.

Square Enix beobachtet den Markt

Die Antwort: „Im Rahmen unseres ‚Market-in‘-Ansatzes setzen wir auf das Prinzip von Trial and Error, um auf der Grundlage aktueller Marktanforderungen und -trends zu ermitteln, was für die heutigen Kunden am besten ist“, so das Unternehmen laut einem Transkript. „Dabei ist es uns außerordentlich wichtig, die richtige Balance zwischen unserer Vorgehensweise und den Erwartungen jener Spieler zu finden, die die Originalwerke geliebt haben.“

Die Unternehmensführung beobachte genau, was sich gut verkauft und welches Feedback die jeweiligen Veröffentlichungen erhalten. „Auch wenn bestimmte Titel spezifische Spielmechaniken erfordern mögen, werden wir unsere Entwicklungsarbeit fortsetzen, indem wir sowohl bei Originaltiteln als auch bei neuen Remakes genau abwägen, was im aktuellen Marktumfeld wirklich Anklang findet“, schließt die Antwort.

Die Kernaussage scheint zu lauten: Wenn etwas beliebt ist, wird mehr davon produziert. „Resonance“ ist nicht das einzige Spiel, mit dem Square Enix den Markt testet. Im vergangenen Jahr erschien bereits Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, das die isometrische Optik des Originals beibehielt.

Square Enix hat sich bereits die Vorzüge der 2,5D-Grafik zunutze gemacht, wie die (erfolgreichen) Neuauflagen mehrerer früher Dragon-Quest-Ableger in diesem Stil zeigen. Warum also nicht denselben Ansatz für Final-Fantasy-Neuauflagen wählen? Wir dürfen gespannt bleiben, was die Zukunft bringt.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse