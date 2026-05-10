Das war … Kalenderwoche 19/2026

Informationen zur Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII, eine Kontroverse in Japan sowie eine Nintendo Direct haben die letzten Tage geprägt. Auch das Ryu Ga Gotoku Studio hatte einen viel beachteten Auftritt. Nach den weiteren Videos der Woche haben wir zum Schluss auch noch je ein Review, Preview und Interview für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bald erscheint Final Fantasy VII Rebirth für weitere Plattformen, der Blick richtet sich aber auch in Richtung des dritten Teils des Remake-Projekts. Dafür sind DLCs durchaus möglich, so der Director. Für Naoki Hamaguchi ist das Projekt insofern speziell, da er beim Original noch ein Fan war.

In Japan hat Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) eine Diskussion ausgelöst. Das Spiel ist aus China, orientiert sich jedoch stark an japanischer Kultur. Warum also entstehen solche Spiele nicht in Japan selbst?

Nintendo hat sich in dieser Woche an einer Shadowdrop-Direct versucht und Star Fox (Switch 2) enthüllt. Die Gerüchte bestätigten sich damit und die Veröffentlichung ist schon am 25. Juni. Natürlich ließen auch Vergleichsvideos nicht lange auf sich warten. Ebenfalls ist mit Melty Blood: Twi-Lumina (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, PC) eine aktualisierte Version von Type Lumina unterwegs. Im Herbst erscheinen zudem The Legend of Heroes: Trails from Zero sowie The Legend of Heroes: Trails to Azure auch noch für PS5 und Switch 2. Einen durchaus beeindruckenden Auftritt legte Stranger Than Heaven (PS5, Xbox Series, PC) vom Ryu Ga Gotoku Studio hin.

Den Japan-Termin erhalten hat Steins;Gate RE:BOOT (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC), welcher auch für den Westen gelten könnte. Nach einer Verschiebung darf sich Mina the Hollower (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) nun über einen zeitnahen Veröffentlichungstermin freuen. Demnächst steht für Horizon Hunters Gathering (PS5, PC) ein weiterer Playtest an. Einen Überblick über die verschiedenen Spielstile gab es zum Zombie-Actionrollenspiel Stupid Never Dies (PS5, PC). Nach langer Wartezeit wieder einmal gemeldet hat sich Tokyo Stories (PC) von Yuki Ikeda. Einen aufschlussreichen Grafikvergleich könnt ihr euch zu Final Fantasy VII Rebirth ansehen.

Die nächsten beiden neuen Charaktere standen bei Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PS4, PS5, Switch 2, PC) im Zentrum. Mit zwei Kollaborations-Kämpferinnen versuchten bei Dead or Alive 6 Last Round (PS5, Xbox Series, PC) zu punkten. Bei Ashikai (PC) steht isometrische Katana-Action auf dem Plan, während Wardrum (PC) auf rundenbasierte Rhythmus-Kämpfe setzt. Mit Sprachbarriere versehen, dafür aber historisch spannend ist die neue Portierung von Xenosaga: Pied Piper (Switch, PC). Bei Kickstarter versucht sich derzeit das Strategie-RPG Diorama Break (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) zu finanzieren.

Ende Mai geht die Klopperei in Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) mit Kunimitsu weiter. Spieler von Resident Evil Requiem (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) können sich ab sofort mit einem neuen Minispiel vergnügen. Konkret wurde auch die Cyberpunk-Verstärkung für Wuthering Waves (PS5, PC, Mobil). Nächste Woche geht es bei Netflix mit Devil May Cry weiter, auch Staffel 3 soll bereits in der Mache sein. Von Blaze Entertainment kommen zwei neue Retro-Handhelds, welche ihr vorbestellen könnt. Nicht einmal mehr einen Monat geht es bis zum Summer Game Fest 2026, aufwärmen könnt ihr euch mit dem Hype-Trailer.

Damit sind wir beim einzigen Review der Woche von JPGAMES angelangt. Bei Life is Strange: Reunion (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) liegt der Fokus auf Max und Chloe und ihrer Beziehung. Es gibt zwar technische Macken, die Geschichte fühlt sich jedoch runder an als im Vorgänger und kommt zu einem Abschluss.

Außerdem haben wir uns die Beta zum Cozy-Game Petit Planet (PC, Mobil) von HoYoverse angesehen. Das Potenzial ist vorhanden, offen bleiben jedoch die Monetarisierung sowie die finale Ausrichtung des Spiels.

In einem Interview mit den Machern von Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) haben wir erfahren, dass das Spiel schon bald für GeForce Now erscheinen soll. Ebenfalls ein Thema war der Name, welcher doch recht seltsam erscheinen mag. Die Stadt ist natürlich besonders wichtig, weshalb man sich beim Design einige Gedanken gemacht hat. Sie soll noch erweitert werden.