Er habe einen „Weg gesucht, Aerith zurückzubringen“, verrät der Director der Remake-Trilogie

In den letzten Tagen tourt Naoki Hamaguchi wieder fleißig durch die Schlagzeilen. Grund dafür ist, dass der Director der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII eine Reihe neuer Interviews gegeben hat. Anlass dafür wiederum war, dass die Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth für Switch 2 und Xbox näherrückt.

In einem aktuellen Interview spricht Naoki Hamaguchi dabei auch darüber, wie es sich anfühlt, eines der wichtigsten RPGs der Videospielgeschichte neu aufzulegen – und Neuerungen mitzugestalten. Hamaguchi bringt Dankbarkeit zum Ausdruck und macht einmal mehr deutlich, wie sehr er selbst Fan des Originals war und ist.

„Es ist zweifellos eine Ehre, aber womit ich mich in erster Linie konfrontiert sehe, ist nicht das Ausmaß der Erwartungen, sondern das Gewicht der Verantwortung“, so Hamaguchi gegenüber Ntower. Und doch ist er one of us: Hamaguchi hat versucht, was wahrscheinlich viele Fans Ende der 90er-Jahre versucht haben.

Der ein oder andere mag sich erinnern. Die Foren waren voll mit Gerüchten, die damals nicht so leicht zu widerlegen waren wie heute. „Ich war ursprünglich selbst auf der Seite der Spieler und habe damals in der Schulzeit mit Freunden ernsthaft nach einem ‚Weg gesucht, Aerith zurückzubringen'“, gesteht Hamaguchi.

Und weiter: „Jetzt als Schöpfer an einem solchen Titel beteiligt zu sein, fühlt sich surreal an, und gleichzeitig spüre ich eine Verantwortung, der ich mich einfach nicht entziehen kann.“ Final Fantasy VII Rebirth (bei Amazon* mit exklusiver Magic-Karte) erscheint am 3. Juni 2026 für Nintendo Switch 2 und Xbox. Und der letzte Teil der Trilogie wird hoffentlich noch in diesem Jahr vorgestellt.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix