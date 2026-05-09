Produktion der dritten Staffel von Devil May Cry soll bereits gestartet sein

In wenigen Tagen startet die zweite Staffel der Netflix-Serie Devil May Cry. Bereits die erste Staffel verbuchte im April 2025 große Erfolge und fand in der ersten Woche nach dem Start bei über fünf Millionen ZuschauerInnen Anklang. Dies sorgte sogar dafür, dass Devil May Cry 5 nach Jahren einen bedeutenden Meilenstein knackte.

Wie die erste Staffel entsteht auch die kommende unter der Leitung von Adi Shankar beim Animationsstudio Studio Mir. Wie MP1st nun erfahren haben will, wurde „Devil May Cry” für eine dritte Staffel verlängert. Während Details zur Handlung noch unter Verschluss sind, deutet es darauf hin, dass die Produktion hinter den Kulissen bereits in vollem Gange sei.

Eine offizielle Bestätigung von Netflix steht natürlich aus, doch Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden, um ihre nächste Dosis Dämonenjagd-Action zu erhalten. Die zweite Staffel startet am 12. Mai beim Streamingdienst. Passend dazu hat dieser einen neuen Trailer veröffentlicht, welcher auf den Kampf zwischen Dante und Vergil einstimmen soll.

Im Bereich der Videospiele gibt es seitens Capcom derzeit keine eindeutigen Informationen zu einem neuen Teil. In den letzten Wochen haben sich allerdings Hinweise darauf verdichtet, dass die Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition für die Nintendo Switch 2 erscheinen könnte. In Taiwan wurde dieses Spiel einer Altersprüfung unterzogen.

Der neue Trailer

via MP1st, Bildmaterial: Devil May Cry, Netflix, Capcom