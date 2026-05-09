Vom rain-Director: Tokyo Stories meldet sich mit neuem Trailer zurück

Bereits 2022 wurde Tokyo Stories vom ehemaligen rain-Director Yuki Ikeda angekündigt. Danach wurde es längere Zeit still um das Projekt. Jetzt gibt es endlich neue Informationen – Inklusive eines neuen Trailers.

Wie nun bekannt wurde, übernimmt Happinet die Veröffentlichung des Spiels, während CharacterBank zusätzliche Unterstützung bei der Entwicklung liefert. Entwickelt wird das Projekt weiterhin von Drecom. Außerdem wird das Spiel vom 22. bis 24. Mai auf der BitSummit PUNCH in Kyoto erstmals in einer spielbaren Version präsentiert.

Einen genauen Veröffentlichungstermin haben wir noch nicht, aber wir wissen, dass das Spiel für den PC via Steam erscheinen soll.

Verlassene Stadt und surreale Rätsel

„Tokyo Stories“ setzt auf einen auffälligen Mix aus Pixel-Art und 3D-Grafik. Inhaltlich verschlägt es SpielerInnen in ein verlassenes Tokio, in dem plötzlich alle Menschen verschwunden sind.

Im Mittelpunkt steht die Protagonistin Suzu, die nachts in die Stadt reist, um ihre verschwundene Freundin Yuno zu finden. Dabei wechseln sich klassische Erkundungsabschnitte mit surrealen Puzzle-Sequenzen ab, in denen eine zusammenbrechende Version Tokios erkundet wird.

Neben Suzu und Yuno spielt auch ein geheimnisvoller junger Mann eine Rolle, der offenbar ebenfalls etwas in der Stadt verbergen will. Laut Beschreibung sollen sich die einzelnen Geschichten zunehmend miteinander verweben, während die Stadt immer bedrohlicher wirkt.

Auf der BitSummit wird es neben einer Demo auch einen speziell gestalteten Bereich rund um das Spiel geben. Weitere Informationen sollen in den kommenden Wochen folgen. Den neuen Trailer könnt ihr euch aber jetzt schon ansehen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Tokyo Stories, Drecom