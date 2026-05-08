Der Commodore 64 und der ZX Spectrum als Klapp-Handhelds sind jetzt vorbestellbar

Blaze Entertainment ist euch sicher bekannt von diversen Evercade-Geräten. Diesmal haben sie zwei neue Handhelds im Gepäck, die ikonische Heimcomputer der 80er-Jahre als portable Gaming-Geräte neu interpretieren – im klappbaren Clamshell-Design.

Der Spectrum Handheld und der C64 Handheld konzentrieren sich vollständig auf die Gaming-Funktionen der ehemaligen Heimcomputer. Jedes Gerät wird mit einer eigenen Sammlung von 25 Retro-Titeln ausgeliefert, die sich per microSD-Karte erweitern lässt.

Wer ein eher klassisches, Desktop-ähnliches Spielerlebnis sucht, kann beide Geräte über USB mit einer Tastatur und einem Joystick verbinden. Der Versand soll frühestens im Oktober 2026 beginnen, Vorbestellungen für The C64 (hier bei Amazon*) und The Spectrum (hier bei Amazon*) sind jedoch bereits möglich.

Die Hardware an sich rechtfertigt den Preis für sich genommen wohl nicht, aber der eigentliche Reiz liegt im Design der Handhelds, deren Farben und Gehäuse an ihre Originale aus den 80ern angelehnt sind. Beide Handhelds verfügen über ein 4,3-Zoll-Display mit einer Auflösung von 800×480 Pixeln, hochskaliert von 320×200 (C64) bzw. 256×192 Pixeln (ZX Spectrum).

Dazu gibt es frei belegbare Steuerkreuze, Aktionstasten und zusätzliche Funktionstasten, Stereo-Lautsprecher, einen Kopfhöreranschluss sowie einen Akku mit rund drei Stunden Laufzeit, der über USB-C aufgeladen werden kann.

Zu den enthaltenen Spielen auf dem Commodore 64 zählen unter anderem Boulder Dash, Aztec Challenge und Nebulus, während auf dem ZX Spectrum Titel wie Manic Miner, Switchblade und Starquake enthalten sind.

Der Trailer dazu:

via The Verge, Bildmaterial: Evercade