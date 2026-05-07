Yakuza meets Hollywood – das neue Spiel der Yakuza-Macher trägt richtig dick auf

Yakuza meets Hollywood – und das soll gar nicht negativ konnotiert sein, auch wenn es zu Hollywood wohl die ein oder andere miese Assoziation gibt. Aber das waren die ersten Gedanken des Autors auf die gut 30-minütige Show von Masayoshi Yokoyama und RGG Studio zum neuen Stranger Than Heaven.
Snoop Dogg, dessen Sohn Cordell Broadus, Tori Kelly und Ado sowie ein Theme-Song mit Bond-Tonalität – das sind nur einige der Zutaten des „Special Look“ auf das neue Spiel der Yakuza-Macher. Oder der „Like a Dragon“-Entwickler, falls ihr erst später Fan des Studios geworden sein solltet.
RGG-Chef Masayoshi Yokoyama eröffnet die Show und geht zunächst auf die Story von Stranger Than Heaven ein. Die beginnt 1915 und mit einem gewissen Makoto Daito, der mit einem Schiff als blinder Passagier flieht. Er ist das Kind von einem amerikanischen Vater und einer japanischen Mutter, was damals Seltenheitswert hatte.
Makotos Vater ist viel gereist und ließ sich mit der Familie in Amerika nieder. Er starb und hinterließ Frau und Kind, die es nicht einfach hatten. Wenig später starb auch Makotos Mutter und Amerika meinte es in der Folge nicht gut mit dem Jungen, der sich dazu entschloss, sein Glück in Japan zu versuchen, der Heimat der Mutter.
Ein schicksalhaftes Treffen mit Orpheus ändert sein Leben. Der wird von Snoop Dogg verkörpert, der anschließend zu Wort kommt und offensichtlich richtig Bock hat. Weitere Einblicke gibt Dean Fujioka (spielt Yu Shinjo, den langjährigen Freund von Makoto Daito) – der ebenfalls nicht zu dünn aufträgt.
Was für ein Leben Makoto Daito und Yu Shinjo in Japan erwartet, dürften für jeden, der schon mal ein Spiel von Ru Ga Gotoku gespielt hat, auf der Hand liegen. Diesmal allerdings geht es über 50 Jahre und durch fünf Epochen. Auch dazu gibt Yokoyama anschließend neue Einblicke und stellt die fünf Regionen vor.
Alle Wege führen nach Kamurocho
Los geht es mit Kokura, Fukuoka an, die Stadt in der 1915 alles beginnt. Danach gibt es einen Blick auf Kure, Hiroshima (1929) und die Stadt der Vergnügung, Minami, Osaka (1943) sowie die Touristenregion Atami, Shizuoka (1951) – 1965 führt uns schließlich, wie soll es anders sein, nach Kamurocho, Tokyo.
Dann ein thematischer Wechsel: abschließend geht es um die Musik und das Kampfsystem. Yokoyama verspricht brandneues Kampfsystem. Producer Hiroyuki Sakamoto nennt das Kampfsystem das größte Feature des Spiels. Dabei werden die linke und rechte Seite des Protagonisten werden unabhängig gesteuert. RB und RT widmen sich eurer rechten Seite, ob mit dem rechten Arm oder Fuß. Und LB und LT der linken Seite. Makoko reagiert mit zahlreichen Actionen auf eure Eingaben. Und na klar, auch beide Seiten gleichzeitig kommen zum Einsatz. Und nicht zu selten auch Waffen.
Am Ende kommt schließlich noch Yu Shirota zu Wort, der Protagonist Makoto Daito verkörpert – er ist Kind eines japanischen Vaters und einer spanischen Mutter und kann sich an ähnliche Erfahrungen erinnern. Stranger Than Heaven soll, das ist auch neu, noch im kommenden Winter erscheinen. Es ist day one im Game Pass verfügbar.
Das neue Video:
Cast, Story und Theme-Song:
Bildmaterial: Stranger than Heaven, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio
7 Kommentare
Sehr schade. Da hatte RGG Studio, die Chance mal ein Spiel mit weiblichem Protagonisten zu machen und man hat's nicht getan. Ich hoffe wirklich, dass das irgendwann noch passieren wird. Ich mag die originalen Yakuza-games (mit Kiryu) und Judgment und einer meiner größten Wünsche wäre wirklich ein gleichartiges Spiel mit einer Frau an der Spitze der Story, etwas, das in der Hauptserie unmöglich ist.
Sehr cool das Ado mit zum Cast gehört. Eine großartige Künstlerin.
Und Ja, der Trailer und die Musik sind sehr gelungen. Macht bisher einen vielversprechenden Eindruck.
Muss sagen, ich habe solche langen Trailer sehr vermisst. Die gab es in der Vergangenheit zur Hauf, wurde heutzutage leider deutlich seltener. Die Musik und der Schnitt sind beide fantastisch. Bei dem Trailer kann man sich gar nicht beschweren.
Ich denke aber vom Spiel bleibe ich erstmal fern. Yakuza habe ich mittlerweile oft genug im meinem Leben gesehen, mehr Nachschub brauche ich nicht wirklich. Obwohl man sagen muss, dass hier auf dem ersten Blick all meine Probleme, die ich mit dem Writing der Serie insgesamt hatte, ausradiert wurden. Komplett neuer Cast ist schon mal sehr lobenswert, Kiryu und co müssen nicht unbedingt sein. Der Fokus liegt hier bei mehrere Charakteren, da wird man mit etwas Glück nicht hinter einem strahlenden Ritter her rennen, der immer im Alleingang den Tag rettet. Aber was am Ende dabei rauskommt, wird sich noch zeigen müssen. Bei dem üblichen Open World Konstrukt wird mir das Ganze leider immer sehr schnell anstrengend, als dass ich da einfach mal blind reinhüpfen wollen würde.
Schon wild Snoop Dog als eine zentralle Rolle in einem Yakuza Game zu haben
Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Der Ansatz einen Protagonisten quasi sein Leben lang zu begleiten habe ich nur sehr selten gesehen.
Bin gespannt wie lange man so in den Epochen unterwegs ist und wie viel man an Nebenkram da rein packt. Mein erster Gedanke ist ja das man viel verpassen kann wenn man in den nächsten Timeskip übergeht.
Der Trailer selber war auch super. So sollten Trailer sein. Hat auf jeden Fall mein interesse geweckt.
Der Trailer war ja wirklich mal wirklich genial, was Schnitt, Choreo und Musik angeht.
Ich habe bisher nur mal in einzelne Yakuza Titel rein geschaut, aber nie richtig fest gehangen.
Aber das hier interessiert mich wegen der verschiedenen Epochen, die wir in Japan sehen werden. Das spricht mich sehr an. Dabei anscheinend auch die verschiedenen künstlerische Anpassung, was Color Grading angeht.
Action und Splatter gibt's ja anscheinend auch genug 😅
Also ich bin interessiert, auch weil es die Vorgeschichte des Clans ist, und ich nicht Angst haben muss, in eine lange Reihe irgendwo spät einzusteigen.