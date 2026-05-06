Direktvergleich: „Switch 2“-Version von Final Fantasy VII Rebirth läuft gut, aber ist detailärmer

Die Anpassungen von Final Fantasy VII Remake Intergrade für die Nintendo Switch 2 waren außergewöhnlich gut und die ersten Anspielberichte und neuen Vergleichsvideos zeigen, dass sich der Trend bei Final Fantasy VII Rebirth auf Nintendo Switch 2 fortsetzen wird.

Wie bereits beim Vorgänger wurden sinnvolle Anpassungen vorgenommen. Die Bildrate der Switch-2-Version liegt bei 30 Bildern pro Sekunde und Details wurden reduziert. Director Naoki Hamaguchi hatte in Interviews hervorgehoben, dass insbesondere die größeren Areale in Rebirth eine Herausforderung seien. Hier habe man verschiedene Ansätze überdacht.

Im Vergleichsvideo fällt aber auch auf, dass speziell in kleinen Innenräumen deutlich mit Details gespart wurde. So fehlen beispielsweise auf einem Tisch einige Lebensmittel oder die Vegetation wurde im Vergleich zur PS5-Version reduziert. Allerdings scheint das gleiche für die „Xbox Series S“-Version zu gelten, wie ein Vergleichsvideo von ElAnalistaDeBits zeigt. Auch die Texturen der Nintendo Switch 2 und Xbox Series S sind vergleichbar.

Den vollständigen Grafikvergleich von Final Fantasy VII Rebirth zwischen Nintendo Switch 2, PS5 und Xbox Series S könnt ihr euch unten ansehen. Final Fantasy VII Rebirth (bei Amazon* mit exklusiver Magic-Karte) erscheint am 3. Juni für Switch 2 und Xbox. Wann wir den finalen Remake-Teil kennenlernen, steht allerdings noch nicht fest.

Das Vide von ElAnalistaDeBits:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix