Zwei „Trails“-Klassiker werden für Switch 2 und PS5 neu aufgelegt

NIS America hat die Veröffentlichung von zwei Trails-Spielen für Nintendo Switch 2 und PS5 angekündigt. Die beiden Falcom-RPGs The Legend of Heroes: Trails from Zero sowie The Legend of Heroes: Trails to Azure sollen im Herbst für Nintendos neue Hybridkonsole und die PS5 erscheinen.
Beide Spiele sollen einzeln digital erhältlich sein und können physisch auch im Bundle gekauft werden. Sie sollen zahlreiche Verbesserungen an der Performance erhalten, darunter 4K-Auflösung, 120 fps und Mausunterstützung auf der Switch 2.
Beide Neuauflagen sollen einen Wechsel zwischen originalen und hochskalierten Texturen ermöglichen. Ein High Speed Mode wurde für Trails from Zero angekündigt. Trails to Azure wird eine „andere Story-Erfahrung“ bieten, wenn man Speicherdaten von Trails from Zero importiert, dazu zählen zusätzliche und alternative Dialoge.
Trails from Zero markiert den Anfang der Crossbell-Arc und erschien im Original in Japan für PSP. 12 Jahre später ging es auch für uns nach Crossbell, als Trails from Zero für PCs, PS4 und Switch im Westen erschienen ist. Trails to Azure ist die direkte Fortsetzung und erschien 2022 ebenfalls für PCs, PS4 und Switch hierzulande.
Die Neuauflagen werden wie die Originale japanische Sprachausgabe und nur englische Texte bieten. Zum Vertriebsformat der physischen Bundle-Version ist noch nichts bekannt. NIS America hatte in der Vergangenheit für Switch 2 immer wieder auf Game Key Cards gesetzt.
Trails from Zero:
Trails to Azure:
Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails to Azure, NIS America, Falcom
5 Kommentare
Was ein komplettes Remake wie TitS es erfährt erstmal aus dem Fenster wirft würde ich sagen.
Ich bin fein damit dann kann man sich vielleicht mal mehr auf Horizon 2 konzentrieren
für Leute die schon das PS4 Remaster haben kaum von Bedeutung denke ich und fidne diese Remaster daher rausgeschmissenes Geld, wenn man richtige remakes gemacht hätte, wäre es besser und kaufenswert gewesen
Ich denke schon das da dennoch ein Remake wie von den Sky spielen kommt. DAs sind ja hier nur einfach gupgradete Versionen für die nächste Generation. Ich persönlich bräuchte zwar von den Spielen kein Remake, da ich die Spiele zwar mag, aber für mich mit abstand die schwächsten der Reihe sind. Außerdem sind die für die Gesamtgeschichte auch mit abstand am unwichtigsten, da wünsche ich mir lieber das man an den neuen Teilen arbeitet.
WAs ich mir hier aber wünschen würde, wäre das man alsPs4 Version Besitzer ein kostenloses Upgrade bekommt, schließlich hatte man auf der Playstation eh schon die schlechtere Version als auf der Switch oder Pc. So wie Falcom aber mittlerweile drauf ist bezweifle ich das da sie das maximale an Geld wieder rauspressen wollen (genau wie bei Ys 10).
Mögliche Remakes der Crossbell Games sehe ich hier auch noch nicht vom Tisch. Abgeneigt ist man der Idee ja schließlich nicht und zumindest ich weiß jetzt auch nicht, ob die Ports nur von Nisa auf Switch 2 und PS5 geportet werden oder ob Falcom das in Japan auch macht (mit YS8 gabs da glaub ich ja den Fall, dass es den "richtigen" PS5 Port nur über Nisa gab)
Wow bekommen wir jetzt endlich ne bessere Version auf Sony Konsolen nachdem die PS4 Versionen ne deutlich schlechtere Qualität als die Switch Version hat?
Vielleicht greif ich endlich mal zu und starte die Reihe.