Zwei „Trails“-Klassiker werden für Switch 2 und PS5 neu aufgelegt

NIS America hat die Veröffentlichung von zwei Trails-Spielen für Nintendo Switch 2 und PS5 angekündigt. Die beiden Falcom-RPGs The Legend of Heroes: Trails from Zero sowie The Legend of Heroes: Trails to Azure sollen im Herbst für Nintendos neue Hybridkonsole und die PS5 erscheinen.

Beide Spiele sollen einzeln digital erhältlich sein und können physisch auch im Bundle gekauft werden. Sie sollen zahlreiche Verbesserungen an der Performance erhalten, darunter 4K-Auflösung, 120 fps und Mausunterstützung auf der Switch 2.

Beide Neuauflagen sollen einen Wechsel zwischen originalen und hochskalierten Texturen ermöglichen. Ein High Speed Mode wurde für Trails from Zero angekündigt. Trails to Azure wird eine „andere Story-Erfahrung“ bieten, wenn man Speicherdaten von Trails from Zero importiert, dazu zählen zusätzliche und alternative Dialoge.

Trails from Zero markiert den Anfang der Crossbell-Arc und erschien im Original in Japan für PSP. 12 Jahre später ging es auch für uns nach Crossbell, als Trails from Zero für PCs, PS4 und Switch im Westen erschienen ist. Trails to Azure ist die direkte Fortsetzung und erschien 2022 ebenfalls für PCs, PS4 und Switch hierzulande.

Die Neuauflagen werden wie die Originale japanische Sprachausgabe und nur englische Texte bieten. Zum Vertriebsformat der physischen Bundle-Version ist noch nichts bekannt. NIS America hatte in der Vergangenheit für Switch 2 immer wieder auf Game Key Cards gesetzt.

Trails from Zero:

Trails to Azure:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails to Azure, NIS America, Falcom