Das Koop-Spin-off Horizon Hunters Gathering lädt bald zum zweiten Playtest ein

Bei der Marke Horizon denken viele sicherlich an die Titel Zero Dawn und Forbidden West für die Playstation. Diese Spiele fokussieren sich auf ein Singleplayer-Erlebnis. Demgegenüber steht das vor einiger Zeit angekündigte Horizon Hunters Gathering. Dabei handelt es sich um ein kooperatives Actionspiel im Horizon-Universum, welches für PlayStation 5 und PCs entwickelt wird.

In dem Spiel schließen sich bis zu drei SpielerInnen als Hunter zusammen, um gefährliche Maschinen zu bekämpfen und taktische Missionen zu bestehen. In den Kämpfen wird auf reaktives, skillbasiertes Gameplay gesetzt, wobei die taktische Präzision der bisherigen Horizon-Ableger mit der Dynamik des Teamspiels verbunden wird.

Playtest im Mai

Wie Sony nun bekannt gab, soll vom 22. bis 25. Mai 2026 ein zweiter geschlossener Playtest stattfinden. Interessierte können sich exklusiv über das PlayStation-Beta-Programm registrieren.

Zusätzlich zu den bereits bekannten Jägern Rem, Sun und Axle werden im kommenden Playtest die zwei neuen Charaktere Ensa und Shadow eingeführt. SpielerInnen können zudem eine neue Story-Episode und eine zusätzliche Region namens „Breakers Bounty“ erleben. Wem das noch nicht reicht, kann sich in den Modi „Cauldron Descent“ und „Machine Incursion“ an den neuen Schwierigkeitsgraden versuchen.

Wer lieber im Solomodus auf Erkundungstour geht, kann sich in den Modi Episode oder Machine Incursion nun auch auf NPC-Unterstützung durch Rem, Sun oder Axle verlassen. Zudem werden neue Trainingsmodule implementiert, um den Einstieg in die Spielsysteme zu erleichtern.

Dieser neue Playtest dient weiterhin dazu, wertvolles Spielerfeedback zu sammeln und die Mechaniken vor der finalen Veröffentlichung zu verfeinern. Einen Erscheinungsdatum für die finale Version gibt es derzeit noch nicht.

Der neue Trailer:

via PlayStation, Bildmaterial: Horizon Hunters Gathering, Sony, Guerrilla Games