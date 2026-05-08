Octopath Traveler trifft Fire Emblem und dieser wilde Genre-Mix fügt noch Musik hinzu

Wer sich schon immer gefragt hat, wie eine Mischung aus Octopath Traveler, Fire Emblem und Rhythmusspiel aussehen könnte, bekommt jetzt eine Antwort: Wardrum ist ab sofort auf Steam verfügbar.

Hinter dem Spiel steckt das gerade einmal dreiköpfige finnische Studio Mopeful Games, veröffentlicht wird das Projekt von Team17, vielen vor allem durch die Worms-Reihe bekannt. Erst Ende letzten Jahres konnten wir einen ersten Trailer sehen.

Folge dem Beat

In „Wardrum“ treffen rundenbasierte Kämpfe auf Rhythmus-Mechaniken. Fähigkeiten werden nicht einfach nur ausgewählt, sondern müssen passend zum Beat aktiviert werden. Wer das Timing perfekt trifft, verursacht stärkeren Schaden oder verstärkt seine Gruppe mit mächtigen Buffs.

SpielerInnen ziehen mit einer kleinen Gruppe aus fünf Kriegern durch eine düstere Fantasy-Welt, die von „Off-Beat-Magie“ befallen wurde. Dabei geht es nicht nur um klassische Kämpfe: Die Umgebung spielt eine wichtige Rolle. Gegner lassen sich von Klippen stoßen, in Fallen drängen oder gezielt in Angriffsreichweiten anderer Charaktere manövrieren.

Zusätzlich setzt das Spiel auf Roguelite-Elemente. Kartenwege verändern sich, Tode sind nicht endgültig und nach jedem Versuch wird die Gruppe weiter verbessert. Insgesamt warten sechs unterschiedliche Biome mit eigenen Gegnern, Gefahren und Bossen.

Gerade Fans experimenteller Indie-Spiele dürften „Wardrum“ deshalb im Auge behalten wollen – denn solche besonderen Kombinationen sieht man selbst im Indie-Bereich eher selten. Den neuen Trailer könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wardrum, Team17, Mopeful Games