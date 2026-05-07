Jetzt geht’s schnell: Das Bloodborne- und Zelda-inspirierte Mina the Hollower erscheint im Mai

Mina the Hollower hat endlich einen Erscheinungstermin erhalten. Wie Yacht Club Games (Shovel Knight) angekündigt hat, erscheint das Action-Adventure am 29. Mai für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series sowie PC via Steam, GOG und Humble Store.

Der Preis beträgt 19,99 US-Dollar, während der Euro-Preis bisher noch nicht bekannt ist. Die ursprünglich angekündigten Versionen für PlayStation 4 und Xbox One werden hingegen nicht mehr erscheinen.

In Mina the Hollower schlüpft ihr in die Rolle von Mina, einer berühmten Hollower, deren Aufgabe darin besteht, eine verfluchte Insel zu retten. Ihr kämpft euch durch den Untergrund, bekämpft Monster mit einer Peitsche und nutzt Waffen, Nebenwaffen und Schmuckstücke, um euch Vorteile im Kampf zu verschaffen.

Optisch orientiert sich das Spiel am klassischen Game Boy Color mit einer zeitgemäßen Präsentation. Das Entwicklerteam verspricht neben detaillierten Animationen und Widescreen-Darstellung präzises Gameplay, knackige Bosskämpfe und eine große, miteinander verbundene Spielwelt voller Geheimnisse.

Als 2022 die Kickstarter-Kampagne an den Start ging, zog man griffige Vergleiche. Spielerisch soll Mina the Hollower eine Mischung aus Klassikern wie Castlevania, Link’s Awakening und – hoppala – Bloodborne sein. Für den Soundtrack ist wieder Jake Kaufman zuständig, der schon bei vielen Retro-Titeln mitgewirkt hat.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Mina the Hollower, Yacht Club Games