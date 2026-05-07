Aus dem Nichts: Eine Xenosaga-Neuauflage ist jetzt für Switch und PC-Steam erhältlich

Zu Xenosaga müssen wir auf dieser Website wohl nicht viele Worte verlieren. Seit Jahren hoffen Fans auf eine wie auch immer geartete Rückkehr der JRPG-Serie. Nun ist es so weit – gewissermaßen jedenfalls.

Ein Xenosaga-Spiel erlebt nämlich eine Neuauflage, wenn es wohl auch nicht das Xenosaga-Spiel ist, das ihr euch wünscht. Aus Sicht der Spiele-Konservierung könnte es allerdings kaum wertvoller sein. Xenosaga: Pied Piper ist nämlich für Nintendo Switch und Steam erschienen.

Das Serien-Spin-off erschien 2004 für die in Japan sehr populären, sogenannte Feature-Phones. Die G-MODE Archives haben es sich zur Aufgabe gemacht, eben solche Spiele in die Moderne zu holen und damit überhaupt wieder spielbar zu machen. Gute Sache!

Seit 30. April ist Xenosaga: Pied Piper im japanischen eShop und bei Steam erhältlich, die Sprachbarriere bleibt allerdings. Das Spiel erschien nie im Westen – ein Schicksal, das natürlich viele Feature-Phone-Games von damals teilen, weil diese Art von Telefonen hierzulande nicht verbreitet war. Das vielleicht populärste Beispiel: Before Crisis: Final Fantasy VII.

Der Rattenfänger von Hameln

Xenosaga: Pied Piper ist ein klassisches, rundenbasiertes JRPG mit einem Gameplay, das einigermaßen die Xenosaga-Spiele adaptiert. Der Titel ist eine Anspielung auf die deutsche Sage (wie soll es anders sein) Pied Piper of Hamelin – jep, der Rattenfänger von Hameln. Insgesamt ist der Ableger natürlich aufgrund seiner Plattform spielerisch und in Sachen Optik limitiert. Trotzdem gab es eine Story von Tetsuya Takahashi und Soraya Saga. Die Steam-Seite bietet weitere Details.

G-MODE wollt ihr jetzt vielleicht im Auge behalten. Zu den bisherigen Errungenschaften gehört unter anderem auch Persona 3 Aigis: The First Mission. Bei Twitter fragt G-MODE die Anhängerschaft regelmäßig, welche alten Games sich Fans wünschen.

Trailer zur Neuauflage:

via Gematsu, Bildmaterial: Xenosaga: Pied Piper, G-MODE, Namco