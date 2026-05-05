Stupid Never Dies bietet euch elf Verwandlungen, um eure Gegner ins Nirwana zu schicken

Die meisten kennen Hiroyuki Kobayashi sicherlich aus seiner Zeit als Producer bei Capcom. Er war unter anderem an Spielen wie Sengoku Basara und Devil May Cry beteiligt. Vor etwas mehr als drei Jahren entschloss er sich, einen neuen Weg zu gehen, und gründete das Studio GPTRACK50.

Unter dem Dach des chinesischen Großinvestors NetEase entwickelt er derzeit das Zombie-Actionrollenspiel Stupid Never Dies. Wie es scheint, fließt auch weiterhin Geld in sein Projekt.

In neuem Videomaterial präsentiert das Studio elf verschiedene Verwandlungsformen, die sogenannten Styles, die dem Protagonisten vielfältige Kampffähigkeiten verleihen. Darunter befindet sich der Zombie-Style, die Standardkombinationen von Protagonist Davy.

Weitere Formen, wie die flinken Angriffe im Werwolf-Style oder der mächtige Golem-Style – ein robuster Stil, der ganze Horden von Gegnern durch die Luft schleudern kann – sollen die Spielweise individualisieren.

Ein Einzelspielererlebnis

„In diesem monströsen Dungeon spielst du Davy, ein schüchterner Zombie, der tief unten in der Monstergesellschaft steht. Bekämpfe Feinde, erhöhe dein Level und sammle seltsame Gegenstände, um stärker zu werden, und erwecke das gefrorene Menschenmädchen Julia wieder zum Leben“, so die Beschreibung auf der Steam-Seite.

Und weiter: „Klaue Fähigkeiten deiner Feinde, verpasse deinem untoten Körper bizarre Upgrades und stürze dich in innovative, rasante Kämpfe.“ Stupid Never Dies soll noch in diesem Jahr für PlayStation 5 und PCs via Steam erscheinen.

Der neue Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: NetEase, GPTRACK50