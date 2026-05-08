So sieht die Neuauflage von Star Fox 64 im Vergleich zu den älteren Versionen aus

Mit einer Shadowdrop-Direct kündigte Nintendo in dieser Woche eine moderne Neuauflage von Star Fox 64 für Nintendo Switch 2 an. Inhaltlich bleibt das Grundprinzip erhalten. Ihr fliegt als Fox McCloud durch das Lylat-System, bekämpft Gegner in schnellen Dogfights und entdeckt alternative Routen durch die Missionen.

Deutlich verbessert wurde jedoch die Grafik. Wer die „Star Fox“-Reihe länger verfolgt, hat bereits die eine oder andere Version von Star Fox 64 auf unterschiedlichen Nintendo-Konsolen erlebt. So veröffentlichte Nintendo 2016 ein 3D-Remake für den Nintendo 3DS und 2021 eine überarbeitete Version für die Wii U in Star Fox Zero.

Seit der Ankündigung haben sich schon einige Videoschaffende bereits damit beschäftigt und die einzelnen Versionen mit dem neuen Gameplay-Material verglichen. Unten seht ihr dazu eine Auswahl interessanter Videos!

Das Star Fox Remake erscheint am 25. Juni für Nintendo Switch 2. Im Nintendo Store* warten aktuell schon Gratis-Boni bei Vorbestellung auf euch. Auch bei Amazon* kann Star Fox inzwischen vorbestellt werden. Wie findet ihr das Remake im Vergleich zu den alten Versionen?

N64 vs. Nintendo Switch 2 vs. 3DS

Nintendo 64 vs. Switch 2

Switch 2 vs. Star Fox Zero (Wii U)

Switch 2 vs. Nintendo 64

Bildmaterial: Star Fox, Nintendo; via ElAnalistaDeBits