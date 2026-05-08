So sieht die Neuauflage von Star Fox 64 im Vergleich zu den älteren Versionen aus

Mit einer Shadowdrop-Direct kündigte Nintendo in dieser Woche eine moderne Neuauflage von Star Fox 64 für Nintendo Switch 2 an. Inhaltlich bleibt das Grundprinzip erhalten. Ihr fliegt als Fox McCloud durch das Lylat-System, bekämpft Gegner in schnellen Dogfights und entdeckt alternative Routen durch die Missionen.
Deutlich verbessert wurde jedoch die Grafik. Wer die „Star Fox“-Reihe länger verfolgt, hat bereits die eine oder andere Version von Star Fox 64 auf unterschiedlichen Nintendo-Konsolen erlebt. So veröffentlichte Nintendo 2016 ein 3D-Remake für den Nintendo 3DS und 2021 eine überarbeitete Version für die Wii U in Star Fox Zero.
Seit der Ankündigung haben sich schon einige Videoschaffende bereits damit beschäftigt und die einzelnen Versionen mit dem neuen Gameplay-Material verglichen. Unten seht ihr dazu eine Auswahl interessanter Videos!
Das Star Fox Remake erscheint am 25. Juni für Nintendo Switch 2. Im Nintendo Store* warten aktuell schon Gratis-Boni bei Vorbestellung auf euch. Auch bei Amazon* kann Star Fox inzwischen vorbestellt werden. Wie findet ihr das Remake im Vergleich zu den alten Versionen?
N64 vs. Nintendo Switch 2 vs. 3DS
Nintendo 64 vs. Switch 2
Switch 2 vs. Star Fox Zero (Wii U)
Switch 2 vs. Nintendo 64
Bildmaterial: Star Fox, Nintendo; via ElAnalistaDeBits
1 Kommentar
Was ich mich immer wieder Frage, warum man immer wieder das selbe Star Fox Spiel raus bringt, statt Mal ein neues zu machen?
Ich meine die Lore würde doch mehr hergeben statt nur den Kampf gegen Andross oder die Rivalität gegen Star Wolf.
Das letzte neue Star Fox Spiel, an das ich mich erinnere, war Star Fox Assault von 2005 für den GameCube. Zugegeben war das nicht mal halb so gut wie Star Fox 64, trotzdem könnte man nach über 20 Jahren Mal was neues wagen.
Und wenn man es ganz genau nimmt, ist Star Fox 64 ja auch ein Remake vom ersten Star Fox für das SNES. Heißt die "Story" ist schon knapp 40 Jahre alt ...