Director stellt schon jetzt DLCs für den finalen Remake-Teil von Final Fantasy VII in Aussicht

Im Anschluss an Final Fantasy VII Remake hatte Square Enix mit Episode Intermission einen klassischen DLC veröffentlicht, der uns früher als erwartet mit Yuffie Kisaragi bekannt machte und das Spielerlebnis noch ein bisschen verlängerte.

Bei Final Fantasy VII Rebirth mussten wir auf einen Post-Launch-DLC verzichten und Naoki Hamaguchi hatte schon mehrfach erklärt, wieso das so ist. In aller Kürze: Man wollte sich auf den dritten Teil konzentrieren. Auf den dritten Teil kommt allerdings kein vierter Teil – steigen die Chancen auf einen DLC für das Remake-Finale also wieder?

„Was DLCs über den dritten Teil hinaus betrifft, so wird dies letztlich davon abhängen, wie stark die Fans Final Fantasy VII weiterhin als Titel und als Franchise unterstützen“, so Hamaguchi in einem neuen Interview mit Ntower. „Wenn eine große Nachfrage besteht, wären wir sicherlich offen dafür, diese Möglichkeiten proaktiv zu prüfen.“

Im gleichen Interview spricht Hamaguchi auch über die Entscheidungsfindung zum Yuffie-DLC. So sollte Episode Intermission nicht nur als Lücke dienen, die Remake und Rebirth verbindet. Man wollte auch „ein Erlebnis schaffen, das Yuffie nicht nur als Nebencharakter, sondern als eigenständige Protagonistin darstellt.“

So kam es zum Yuffie-DLC

Man habe das Format des DLCs gewählt, „damit die Spieler diese Veränderungen natürlich akzeptieren können“ und die Erwartung geweckt wird, dass sich „im nächsten Titel die Dynamik zwischen den Charakteren auf ein völlig neues Level verlagern wird“.

In Final Fantasy VII Remake Intergrade, das für Nintendo Switch 2 und Xbox inzwischen auch verfügbar ist, ist Episode Intermission mit Yuffie (und Sonon) schon enthalten. Final Fantasy VII Rebirth (bei Amazon* mit exklusiver Magic-Karte) erscheint am 3. Juni für Switch 2 und Xbox. Wann wir den finalen Remake-Teil kennenlernen, steht allerdings noch nicht fest.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix