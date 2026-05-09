„In Japan unmöglich“ – Warum NTE für Debatten bei japanischen Entwicklern sorgt

Der Start von Neverness to Everness verlief nicht nur wirtschaftlich erfolgreich – das Spiel sorgt inzwischen auch innerhalb der japanischen Entwicklerszene für intensive Diskussionen. Besonders bemerkenswert: Obwohl das Spiel stark von japanischer Anime- und Otaku-Kultur inspiriert ist, stammt es nicht aus Japan, sondern von Hotta Studio unter Perfect World Games aus China.
SpielerInnen teilen auf Social Media detaillierte Nachbildungen realer Orte wie Akihabara oder Shibuya, entdecken Anime-Anspielungen und loben die technische Qualität der offenen Stadt Hethereau. Das führte zwangsläufig zu einer Frage, die inzwischen auch japanische Entwickler offen diskutieren: Warum entsteht ein vergleichbares Spiel eigentlich nicht in Japan selbst?
„In Japan wäre das kaum möglich“
Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt Entwickler Alwei von Indie-Us Games, der die technische Umsetzung des Spiels ausführlich analysierte. Vor allem die Optimierung beeindruckte ihn: „Jeder in der japanischen Spieleindustrie, der NTE tatsächlich gespielt hat, wird wahrscheinlich verstehen, was ich meine, aber die Detailtreue und die Ausgereiftheit dieses Spiels sind einfach eine Klasse für sich.“
Laut ihm sei vor allem die „lebendige Stadt“ technisch extrem aufwendig. Anders als viele Open Worlds wirke Hethereau nicht statisch, sondern wie ein dauerhaft aktiver Raum mit unzähligen gleichzeitig laufenden Systemen. Aus Entwicklersicht sei das: „Ehrlich gesagt irgendwie beängstigend“.
Noch deutlicher wurde er bei der Frage, ob ein vergleichbares Projekt in Japan möglich wäre: „Wenn du mich fragen würdest, ob wir so etwas in Japan schaffen könnten, würde ich sagen, dass das unmöglich ist.“
Als Gründe nennt er fehlende Spezialisten, enorme Produktionsmengen und strengere Arbeits- und Überstundenregelungen. Gerade bei Live-Service-Projekten stoße die japanische Industrie zunehmend an Grenzen.
Budget, Personal und andere Prioritäten
Auch der japanische Produzent Ukyo äußerte sich zur Diskussion und sieht vor allem Unterschiede bei Budgets und Management-Entscheidungen. Besonders der Bereich Animation sei in China und Korea deutlich größer aufgestellt: „Für einen einzigen Titel waren allein für die Arbeit an den Figuren ständig bis zu 200 Mitarbeiter im Einsatz …“
In Japan dagegen seien zusätzliche Ressourcen für Animation oft schwer genehmigungsfähig. Gleichzeitig mangele es an Fachkräften. Diese Unterschiede seien laut Ukyo einer der Hauptgründe dafür, warum China aktuell immer häufiger technisch beeindruckende Anime-Spiele veröffentlichen könne.
Ähnlich äußerte sich auch Sean Noguchi von Electronic Arts Japan. Er erinnerte sich daran, dass ihn einmal jemand fragte, ob man mit umgerechnet rund drei Millionen Dollar ein „japanisches GTA“ entwickeln könne. Seine Reaktion: „Ich bin vor Lachen fast vom Stuhl gefallen.“ Für ein Spiel dieser Größenordnung wären laut ihm eher Budgets im Bereich von mehreren Milliarden Yen nötig.
Mehr als nur ein einzelner Erfolg
Die Diskussion zeigt vor allem, wie sehr sich die Erwartungen an moderne Anime-Spiele verändert haben. Schon Titel wie z. B. Genshin Impact hatten diese Entwicklung angestoßen, doch Neverness to Everness scheint den Druck auf japanische Entwickler weiter zu erhöhen.
Dabei geht es laut vielen Stimmen gar nicht darum, China „zu schlagen“. Vielmehr stellt sich die Frage, wie Japan künftig seinen eigenen Weg finden kann, um mit immer größeren Live-Service-Produktionen mitzuhalten, ohne die eigene Identität zu verlieren.
Wir hatten außerdem die Möglichkeit, den Entwicklern im Rahmen eines Interims einige Fragen zum Spiel zu stellen. Schaut dort gerne mal rein. Bereits online: Neverness to Everness soll auch für GeForce NOW erscheinen und woher hat das Spiel eigentlich seinen Namen?
via Automaton Media, Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio
5 Kommentare
Ist doch eine ziemlich gute Nachricht das dadurch Japanische Entwickler eher ordentliche Spiele anstatt das Glückspiel Zeug was dafür ausgelegt ist den Kunden süchtig zu machen und maximal das Geld aus den aschen zu ziehen, entwickeln. Ich bin so froh das von dort noch nichts erfolgreiches kam und es sich bis jetzt immer nur um Smartphone spiele handelte. Außerdem ist es auch eine ziemlich gute Nachricht das es nicht geht weil man die Angestellten nicht so gut wie in China ausbeuten kann (Japan hat damit ja auch schon Probleme).
Ich hoffe ja wirklich das bei den ganzen Glückspielzeug eine ähnliche Übersättig einritt wie bei den westlichen Gaas wo nur noch ganz wenige erfolgreich sind und der Rest baden geht. Dadurch würden wir vielleicht auch mal ordentliche Spiele aus China bekommen. Wukong war da ja ein bisschen mein Hoffnung aber das hat auch eine Trend der ähnlichen Souls Like mit China Setting losgetreten, was jetzt nicht unbedingt das war worauf ich gehofft hatte. Man stelle sich mal vor es würden mal ordentlich Spiele in Richtung wie jrpgs auch China kommen, wie viele gute Spiele wir dann bekommen könnten. Naja bleibt wohl ein Traum solange man noch genug Leute mit Glückspiel süchtig machen kann.
Übersetzt: Mit einem funktionierenden Arbeitsrecht würde ein solches Projekt so teuer werden, dass es sich nicht lohnt. Das dürfte auch Wasser auf die Mühlen der wirtschaftsliberalen/libertären Kräfte in unserem Land (die beim Blick nach China schon seit vielen Jahren feuchte Augen kriegen) sein. Wahre Freiheit gibt es offenbar nur in der Diktatur (Achtung, Satire).
Und gleichzeitig ein Armutszeugnis für die Japanischen Entwickler wenn Ausländische Entwickler mehr "japanische" Spiele Entwickeln als die Japaner selber.
Jeder Otaku würde sich die Finger nach einem Spiel wie NTE lecken wenn so etwas von nem Japanischen Entwickler kommt statdessen sind die Japanischen Entwicklerstudios mittlerweile deutlich westlicher als die westlichen Studios. Man merkt bei den Japanischen Studios mittlerweile klar das man nur noch für den westluchen Markt entwickelt. Die Yakuza Reihe hat enorm viel von ihrem typischen Charm verloren und Stranger than Heaven macht ebenfalls nen deutlich westlicheren Eindruck als man es von RGG Studio gewohnt ist. Von Final Fantasy brauch ich gar nicht anfangen und mich würde es nicht wundern wenn DQ12 ebenfalls deutlich düsterer und westlicher angehaucht ist. Selbst bei Persona 6 kursiert seit Jahren das Gerücht es würde nichtmal in Japan spielen.
Wer kennt ihn nicht, den Autoverkäufer der plötzlich Chirug wird. Weil sämtliche großen Gacha Games die aktuell rauskommen von vollkommen unbekannten Studios kommen oder was? Hotta hat vor NTE Tower of Fantasy gemacht ebenfalls nen Gacha, Kuro hat vor Wuthering Waves an PGR gearbeitet bzw tun sie es immernoch ebenfalls nen Gacha. Und selbst vor Genshin Impact hat Hoyo an mehreren anderen Gachas gearbeitet bzw laufen diese immernich.
Besagte Studios waren schon immer Gacha Studios also wäre es jetzt eher seltsam wenn diese plötzlich an Brawlern oder Rennspieöen arbeiten.
Wenn du jetzt gedacht hast das nach Wukong ne große Welle an Chinesischen Games rauskommt solltest du dir ggf nochmal ins Gedächtnis rufen wann Wukong überhaupt revealed wurde. Den 1. Trailer sahen wir 2018. Released wurde 2024. Und zumindest haben wir mit Lost Soul Aside ja bereits nen 2. Eher größeres Chinesisches Game bekommen auch wenn das ja nicht gut bei den Leuten ankam. Where Winds meet existiert btw ebenfalls noch auch wenn das wieder eher in die Richtung Soulslikes geht.
China hatte eine riesige Welle an RPG's gehabt, die war in den 90'ger bis zu den frühen 00'er. Dadurch gab "JRPG/SRPG" hafte Games in größeren Mengen. Du kannst um die 222+ chinesische RPG's zocken. Was du dir vorstellst, gab es schon.
Hier eine Auflistung: (ALLE LINKS SIND YOUTUBE UND EINMAL STEAM)
The Seventh Seal: The Resurrection of the Dark Lord 第七封印: Link
Legend of Sword and Fairy: Link
Tribulation of Heaven and Earth - Prequel: Legend of the Phantom Blade (天地劫序傳：幽城幻劍錄): Link
Swordsman’s Romance: Moonlight Destiny 剑侠情缘外传：月影传说 Link
Heroes of Jin Yong: Link (Video ist vom Fan-Remake und dieses Fan-Team hat auch ein eigenes JRPG entwickelt und ist auf Steam )
Fantasy Zone of Computer/電腦魔域: Link
Chivalrous Heroes 3 (侠客英雄传3): Link
Xuan-Yuan Sword Reihe, die hat viele Games, da erspare ich dir die Links, wäre aber die Einstiegsreihe für chinesische RPG's. Was für viele PS1-Kinder Final Fantasy Reihe war, so war in China die frühen Xuan-Yuan Sword Games für das Land des schlafenden Riesens.
Fighting Blast: Link
Dino Century/恐龍世紀: Link
Dragon Force/光明戰史 Link
毀天滅地 Link
Dragon Fighter ("Klon" von Dragon Quest: Link )
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Hier eins für die Survival Horror Capcom Fans (Name vom Game ist Ghost Temple): Link
Links zu den Beispielen zu finden, war tough ~,..,~, das nächste Mal verwende ich chinesisches Internet.
Falls du dich fragst: "Warum sind die nicht so populär, oder warum hat man kein Standbein geschafft?". Um es kurz zu fassen: "Piraterie" und daher Chinas Bekanntheit durch MMO ähnliche Games. China hatte keinen "normalen" Anschluss zum Konsolengeschäft, das ist eine junge Änderung, die man stark ab der PS5 Ära gerade fühlt, aber ich würde dieses "Geschichsthema" abschließen. Abgesehen davon, beginnt seit einigen Jahren Chinas Indie-Szene zu blühen, aber das ist auch ein anderes Thema. Weiters, ist die Präservierung von diesen Games teilweise nicht existent, kann durchaus sein, dass einige Titel bald oder mittlerweile zum Bereich Lost Media gehören.
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Ich habe mal NTE aus Spaß getestet. Man muss ja kennen, was man nicht ausstehen kann. Ich ging neutral nüchtern rein. Das Game ist "technisch" stark, ABER weder die Charaktere noch die Handlung (alles was dazugehört, Charakterfizierung, Aufbau, Miteinander) fühlt sich gut und ehrlich geschrieben an, es fühlt sich als würde man das schon irgendwo gesehen haben und man das Ende der Plotlinie kennen würde. Die Handlung will ständig eine Achterbahn fahren, ohne das alles sauber aufgebaut wird. Wer nur visuellen Bombast haben möchte und emotionales Fast Food Achterbahnhöhepunkte haben möchte, der wird damit zufrieden sein, aber niemand kann mir sagen, dass das sauber erzählte Geschichten sind, womit man sich ausdrücken wollte. Über das Kampfsystem möchte ich nicht mal reden. Das ist auch nur visuell interessant, aber birgt auch keine interessante Tiefe. Ich will es nicht mit einarmigen Banditen vergleichen, aber es ist hauptsächlich Knalleffekte und %uales ausrüsten von Dingen, damit die Zahlen höher gehen. Das Produkt schreit Kapitalismus und würde alle Geschichten so erzählt sein, dann hätte ich dieses Hobby nicht nur aufgegeben, sondern ich würde immer weglaufen, ohne einmal zurückzuschauen. Ich will spiel es weiter bis ich meine verlorene Wette abgeschlossen habe und im Anschluss hole ich einen Techno-Exorzisten der dann den PC heilt.
Muss ich dir sogar zustimmen schließlich ist das Gacha Prinzip ja extrem japanisch und die Chinesen machen das jetzt sogar noch besser als die Japaner. Solltest du was anderes meinen stimme ich dir gar nicht zu, Gacha games habe so gut wie gar nichts was viele (natürlich nicht alle) japanische Spiele für mich so großartig macht.
Ich kann jetzt nur für mich reden (was du auch tun solltest), aber NTE ist hat bis auf die Anime Grafik halt null was ich von Japanischen Entwicklern haben will, allein das Gacha System amcht die Spiele so komplett anders als normale jrpgs und was ich von denen erwarte das man die kaum vergleichen kann. DAs wäre ungefähr so als würde ich mir World of Warcraft anschauen und sagen dass ist jetzt das was ich gerne für Witcher 4 habe würde.
Natürlich will ich dir deine Meinung über die Japanischen Spiele nicht streitig machen, die kannst du gerne haben, schließlich sieht das jeder anders (für mich ist z.B. FF und Yakuza aktuell so gut wie nie zuvor, außer das Teil 3 Remake von Yakuza, das war nicht so gut). Ich will nur sagen das für mich durch das Gacha System so stark in das System des Spiels eingegriffen wird und damit so weit weg sind was ich von Spielen in dieser art haben will das die meisten Spiele aus Japana für mich immer noch besser und "japanischer" bleiben wird (außer natürlich du meinst das tatsächlich so wie ich das oben aus spaß interpretiert habe)
Ist mir schon klar, aber wenn der markt übersättigt wäre müssten die sich halt was anderes suchen und natürlich können die ersten Versuche mal nicht so gut sein, aber wenn niemand anfängt dann wird auch nie was neues kommen. Außerdem haben ja manch Koreanische Entwickler ja gezeigt das es auch funktionieren kann wenn man in ein neues Genre reingeht.
Ja war halt nur eine Hoffnung von mir und nur weil jetzt Lost Soul Aside nicht so besonders geworden (habe es noch nicht gespielt, weswegen meine Meinung darüber noch nicht existiert) ist heißt das doch nicht das man plötzlich aufgeben muss mal andere Sachen als Glückspiel oder Souls Like zu entwickeln.