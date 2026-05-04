Inspiriert von Breath of Fire und Into the Breach: Neues Taktik-JRPG sucht eure Unterstützung

Das Studio Massimo Gauthier, das vom leitenden Programmierer hinter dem Plattformer-Hit Antonblast geführt wird, hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Gegenstand der Kampagne ist ein vielversprechendes Japan-inspiriertes Strategie-RPG mit dem Titel Diorama Break.

Die Macher bewerben den Titel als „besonderes Taktik-JRPG, das es euch ermöglicht, direkt mit dem Helden zu sprechen“. SpielerInnen kämpfen sich in hübscher 2D-Pixel-Optik durch „rundenbasierte Gefechte und unangenehme Konversationen“. Dabei sollt ihr Einfluss auf den Protagonisten nehmen und den Verlauf der Ereignisse maßgeblich mitbestimmen.

Als Inspirationen nennt die Kickstarter-Seite unter anderem Into the Breach, aber auch Xenoblade Chronicles, Breath of Fire IV und CrossCode. Eine bunte Mischung. Über Spiele hinaus zieht Diorama Break außerdem Inspirationen aus Webfictions wie Worth the Candle und Anime und Manga wie Parasyte. Auch Ideen aus der Meta-Ethik will man verarbeiten.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hat Diorama Break bereits Spenden in Höhe von rund 31.000 der angepeilten 59.575 Euro sammeln können. Bis zum 30. Mai 2026 kann das Projekt noch unterstützt werden.

Je nach Unterstützungssumme dürfen Backer mit unterschiedlichen Belohnungen rechnen. Für umgerechnet 19 Euro erhaltet Ihr eine Kopie der PC-Fassung, größere Beiträge sichern euch physische Goodies. Spannend: Wer tief in den Geldbeutel greift, darf sogar mit den DesignerInnen zusammenarbeiten, um NPCs und Monster mitzugestalten.

Wann Diorama Break erscheinen soll, steht noch nicht fest. Eine PC-Demo steht ab sofort via Steam und itch.io zur Verfügung. Die Kickstarter-Seite zu Diorama Break findet ihr hier.

Der Kickstarter-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Diorama Break, Studio Massimo Gauthier