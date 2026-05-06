Diablo im feudalen Japan: Das isometrische RPG Ashikai setzt auf präsize Katana-Kämpfe

Ein neuer Indie hat Steam für sich entdeckt: Das One Isometric Studio scheint dabei eine besondere Vorliebe für die älteren Diablo-Serienableger zu haben, denn trotz der Story-getriebenen Dungeon-Erkundung und ein von Yokai-Horror geprägtes, heimgesuchtes feudales Japan als Spielwelt sind die Parallelen in Ashikai deutlich.

Katana-Kämpfe im feudalen Japan

Ashikai wird ein isometrisches Action-RPG im Dark-Fantasy-Stil, das auf präzise Katana-Kämpfe setzt. Die SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Shinro, einem loyalen Samurai im Dienst von Fürst Kuroda, einem niederen Daimyō, der mit kleiner Eskorte in Richtung Edo reist. Als der Tross in rivalisierendem Gebiet überfallen wird, erwacht Shinro zwischen Schlamm, Blut und Leichen – seiner Ausrüstung beraubt und dem Tod überlassen.

Fürst Kuroda ist verschwunden und so steht Shinro ohne Schutz und ohne sicheren Weg nach Hause da. Er beschließt, sich hinter der Maske eines Rōnin zu verbergen und folgt den Spuren des Angriffs durch feindselige Straßen, Höhlen, Festungen und verfluchte Orte. Jeder Schritt nach vorn ist ein Kampf ums Überleben, um Loyalität und um die Rückkehr.

Timing, parieren und Kampfposition als Gameplay-Kern

Ashikai bietet präzise Katana-Kämpfe aus der isometrischen Perspektive, bei denen Timing, Paraden, Schritte und Erholungsphasen über Leben und Tod entscheiden. Gleichzeitig setzt das Spiel auf Story-getriebene Dungeon-Erkundung: SpielerInnen durchqueren Höhlen, verfallene Festungen, heimgesuchte Straßen, feindliche Innenräume und verfluchte Orte, die eng mit Shinros Suche verbunden sind.

Die RPG-Elemente erlauben die Entwicklung individueller Builds, Ausrüstung und Kampfstile, während Shinro immer tiefer in feindliches Gebiet vordringt. Gleichzeitig wächst die Figur auf erzählerischer Ebene: Ausrüstung, Fortschritt, Nebenhandlungen und übernatürliche Kräfte sind eng mit Shinros Weg durch diese verfluchte Welt verwoben.

Bisher hat Ashikai noch kein offizielles Erscheinungsdatum, jedoch wird es „bald“ im Early-Access auf Steam verfügbar sein. Dort könnt ihr das Spiel schon auf eure Wunschliste packen. Erscheinen wird das Spiel für PC und Mac OS.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Ashikai, One Isometric Studio