Aniplex und French-Bread kündigten die Neuauflage Melty Blood: Twi-Lumina an

Publisher Aniplex und Entwickler French-Bread haben Melty Blood: Twi-Lumina angekündigt. Das Spiel soll Anfang 2027 unter anderem mit englischen Texten für PS4 und PS5, die Switch-Familie, Xbox One und PC-Steam erscheinen.

Melty Blood ist eine 2D-Kampfserie von Type-Moon, die in der Welt der Fantasy-Visual-Novel Tsukihime angesiedelt ist. Die Serie wurde 2002 begründet. Das neue Melty Blood: Twi-Lumina ist eine aktualisierte Version von Melty Blood: Type Lumina, das 2021 erschienen ist.

Die Story von Melty Blood: Type Lumina hat Kinoko Nasu geschrieben, das Charakter-Design steuerte Takashi Takeuchi bei. Alle spielbaren Charaktere haben natürlich einzigartige Moves und Attacken. Es gibt Einzelspielermodi wie Story, Time Attack und Survival. Im Survival-Modus müsst ihr mit nur einer Lebensenergieanzeige schauen, wie viele Gegner ihr besiegen könnt.

Welche Aktualisierungen das neue Melty Blood: Twi-Lumina konkret erhält, ist noch offen. Unten könnt ihr euch immerhin den ersten Trailer ansehen, eine offizielle englische Website gibt es auch schon.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Melty Blood: Twi-Lumina, Aniplex, French-Bread