Steins;Gate RE:BOOT hat einen Japan-Termin und wir kennen endlich auch die Plattformen

Nach der Verschiebung und der anschließenden, formellen Ankündigung für den Westen hatten Spike Chunsoft und Entwickler MAGES erst im November einen ersten Teaser-Trailer zu Steins;Gate RE:BOOT veröffentlicht.

Jetzt reicht man nicht nur den konkreten Termin, sondern endlich auch die geplanten Plattformen nach. Der Science-Adventure-Klassiker wird am 20. August in Japan für PS4 und PS5, Switch und Nintendo Switch 2, Xbox Series sowie PC-Steam erscheinen. Es wird englische Texte und japanische Sprachausgabe geben.

Die Konkretisierung für den Westen steht noch aus, aber wir dürfen auf einen Termin in zeitlicher Nähe hoffen, zumal die für den Westen typische Steam-Version bereits erscheint und die englischen Texte offensichtlich auch schon fertig sind.

Das Reboot heißt nicht umsonst so: Grafik, Charaktere und Benutzeroberfläche wurden komplett überarbeitet und die Story um ein neues Szenario erweitert. Wie Serien-Producer Tatsuya Matsubara außerdem enthüllte, gibt es ein komplett neues Ending.

Charakter-Designer huke kehrt mit neu gestalteten Outfits und Accessoires zurück, die den DarstellerInnen einen modernen Flair verleihen sollen. Das Stadtbild wurde unter Verwendung authentischer Referenzen aus der damaligen Zeit sorgfältig rekonstruiert.

Der Reboot legt den ursprünglich 2009 veröffentlichten Titel neu auf. Die Story handelt auch weiterhin von einer Gruppe technikbegeisterter Studenten unter der Führung von Rintaro Okabe. Der erlangt mit seiner neuesten Erfindung aus Versehen die Fähigkeit, Nachrichten in die Vergangenheit zu senden.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Steins;Gate RE:BOOT, Spike Chunsoft, MAGES