Let the hype train roll: Neuer Trailer stimmt auf das Summer Game Fest 2026 ein

Die E3 ist Geschichte! In einem Monat startet mit dem Summer Game Fest 2026 erneut der Sommer der Videospielankündigungen. Ab Freitag, dem 5. Juni, lädt der Veranstalter Geoff Keighley die gesamte Videospielwelt erneut ins Dolby Theater in Los Angeles ein, um die Show live zu erleben oder die unterschiedlichen Streams zu verfolgen. Die große zweistündige Liveshow beginnt um 23:00 Uhr deutscher Zeit.

Um auf das bevorstehende Ereignis einzustimmen, haben die Veranstalter einen entsprechenden Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt einige Highlights aus den vergangenen Jahren. Man darf also gespannt sein, was dieses Jahr angekündigt wird.

Bereits angekündigte Shows

Während des Summer Game Fest präsentiert nicht nur Geoff Keighley neue Spiele, sondern auch andere Entwicklerstudios und Publisher nutzen die Plattform für Ankündigungen. Bisher haben sich unter anderem die Future Games Show für den 6. Juni 2026 um 21:00 Uhr und die PC Gaming Show für den 7. Juni 2026 um 21:00 Uhr angekündigt.

Auch Xbox wird mit einem entsprechenden Games Showcase wieder dabei sein. Dieses Mal läuft der Showcase zusammen mit einer Gears of War: E-Day Direct, die am Sonntag, dem 7. Juni, ab 19:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird. Bis zum 5. Juni werden sicherlich noch weitere Publisher und Studios ihre jeweiligen Shows ankündigen.

Summer Game Fest 2026

Bildmaterial: Summer Game Fest