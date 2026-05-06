Let the hype train roll: Neuer Trailer stimmt auf das Summer Game Fest 2026 ein

Die E3 ist Geschichte! In einem Monat startet mit dem Summer Game Fest 2026 erneut der Sommer der Videospielankündigungen. Ab Freitag, dem 5. Juni, lädt der Veranstalter Geoff Keighley die gesamte Videospielwelt erneut ins Dolby Theater in Los Angeles ein, um die Show live zu erleben oder die unterschiedlichen Streams zu verfolgen. Die große zweistündige Liveshow beginnt um 23:00 Uhr deutscher Zeit.
Um auf das bevorstehende Ereignis einzustimmen, haben die Veranstalter einen entsprechenden Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt einige Highlights aus den vergangenen Jahren. Man darf also gespannt sein, was dieses Jahr angekündigt wird.
Bereits angekündigte Shows
Während des Summer Game Fest präsentiert nicht nur Geoff Keighley neue Spiele, sondern auch andere Entwicklerstudios und Publisher nutzen die Plattform für Ankündigungen. Bisher haben sich unter anderem die Future Games Show für den 6. Juni 2026 um 21:00 Uhr und die PC Gaming Show für den 7. Juni 2026 um 21:00 Uhr angekündigt.
Auch Xbox wird mit einem entsprechenden Games Showcase wieder dabei sein. Dieses Mal läuft der Showcase zusammen mit einer Gears of War: E-Day Direct, die am Sonntag, dem 7. Juni, ab 19:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird. Bis zum 5. Juni werden sicherlich noch weitere Publisher und Studios ihre jeweiligen Shows ankündigen.
Summer Game Fest 2026
Bildmaterial: Summer Game Fest
4 Kommentare
Freue mich das schon wieder sehr drauf, vor allem da die Wahrscheinlichkeit hoch ist das hier FF7 Remake Part 3 kommt. Kann also nicht schnell genug kommen.
Ist es schon wieder so weit? Kinnas, wie die Zeit rennt Öö.
Mal schauen, vllt. ist ja was interessantes dabei. Ne schöne bunte Mischung wäre fein.
Diesesmal mit Freunden wie zum superbowl nachos dips essen und n Event aus Summer Game fest und Xbox Event machen :). Ik freu mir
Es tut mir Leid das sagen zu müssen aber... irgendwie hyped mich der Trailer eher runter, als hoch 😅
Ich hoffe der spiegelt nicht das wieder, was man von der Show dies Jahr erwarten kann. Wobei man bei Keighley Shows eh immer vorsichtig sein muss. Aber mal gucken. Gibt ja zum Glück noch die ganzen Showcases rund herum, die nicht nur einmal besser als Keighleys Show waren. Mal schauen, obs dies Jahr wieder so sein wird. Tendenziell sollte es ja eigentlich genug Spiele geben, damit Keighey eine gute Show hinlegen kann. Ist ja so einiges in den Startlöchern oder in der Entwicklung, wo Leute sich auf neues Material freuen. Frage ist natürlich nur immer, ob die Publisher dieser Spiele auch die hohen Geldsummen zahlen, um dabei zu sein. Bin jedenfalls mal gespannt.
Frage mich auch, ob man bis dahin oder überhaupt nochmal was von Nintendo hören wird... irgendwie wirkt es auf mich, als ob man aufgegeben hätte irgendwas zutun. Läuft ja immerhin auch so für sie, daher vielleicht nicht mal verkehrt sich darauf auszuruhen lol