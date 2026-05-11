Fans sind sich uneinig über die neuen Star-Fox-Designs – die Plüschis setzen auf den Klassiker

Das war in der Nacht zum vergangenen Donnerstag durchaus eine Überraschung: Ohne große Vorankündigung veröffentlichte Nintendo plötzlich eine eigene Direct rund um das frisch angekündigte Star-Fox-Remake für Nintendo Switch 2. Neben dem Spiel selbst sorgten vor allem die neuen Charakterdesigns schnell für Diskussionen innerhalb der Community.
Denn die modernisierte Version von Fox McCloud, Falco Lombardi, Slippy Toad und Peppy Hare wirkt deutlich realistischer als frühere Darstellungen der Reihe. Manche Fans feiern den neuen Look, andere finden die Figuren etwas ungewohnt oder zu „echt“. Besonders die Augenpartien werden häufig diskutiert. Nach dem eher stilisierten Auftritt von Fox im Umfeld des Super Mario Galaxy Film kommt der neue Stil für einige überraschend.
Japan-exklusive Plüschies setzen auf klassisches Design
Einen deutlich sichereren Ansatz wählen dagegen die neuen offiziellen Plüschfiguren, die nur wenige Stunden nach der Präsentation angekündigt wurden. Die vier Figuren orientieren sich offenbar stärker an den klassischen Designs der Reihe statt an den neuen Remake-Versionen.
Alle vier Hauptcharaktere erhalten eigene Plüschis, die in Japan voraussichtlich Ende Juni erscheinen sollen – also rund um den Launch des Spiels am 25. Juni. Die Figuren sind etwa 25 Zentimeter groß und kosten jeweils 3.330 Yen etwa 18 Euro.
Aktuell sind die Plüschis nur für Japan angekündigt, dürften über Import-Shops aber auch international erhältlich werden. Erste Händler, darunter Meccha-Japan* haben die Produkte bereits gelistet und nehmen Vorbestellungen an.
Wenn ihr euch eher für das Spiel selbst interessiert, lohnt sich übrigens auch ein Blick auf die Vorbestellerboni. Einen direkten Grafikvergleich zwischen Original und Remake haben wir ebenfalls bereits für euch aufbereitet.
via The Gamer, Bildmaterial: San-ei Boeki; Star Fox, Nintendo
2 Kommentare
Inzwischen hat ja auch der Original Designer bestätigt, dass der moderne Look genau das ist, was er sich beim Original damals vorgestellt hat. Es ist also gar kein neuer Stil oder neues Design, sondern einfach nur der Alte in modern, wie er auch damals ausgesehen hätte, wäre die Technik soweit gewesen^^
Schon interessant und schön, dass Imamura selber sehr begeistert davon ist, wie man das Remake gestaltet bzw. wie nah es an seiner Vision dran ist.
Nintendo gab sich da wirklich Mühe bzw. wer auch immer es entwickelt. (Ich tippe immer noch auf Bandai. Irgendwie wirkt es für mich immer noch, wie ihre Handschrift^^)
Hoffe wirklich, dass es auch spielerisch überzeugen wird und die ausgehungerten Star Fox Fans endlich ein wenig Seelenfrieden bekommen : D
Persönlich fände ich es ja toll, wenn man eine animierte Serie zu Star Fox machen würde. Zu Zero gab es ja ein kleines Animationsvideos und das war so gut und hat so Bock auf mehr gemacht!^^
Ich find das eher realistischere Design, also das neue, auch besser.