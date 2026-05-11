Fans sind sich uneinig über die neuen Star-Fox-Designs – die Plüschis setzen auf den Klassiker

Das war in der Nacht zum vergangenen Donnerstag durchaus eine Überraschung: Ohne große Vorankündigung veröffentlichte Nintendo plötzlich eine eigene Direct rund um das frisch angekündigte Star-Fox-Remake für Nintendo Switch 2. Neben dem Spiel selbst sorgten vor allem die neuen Charakterdesigns schnell für Diskussionen innerhalb der Community.

Denn die modernisierte Version von Fox McCloud, Falco Lombardi, Slippy Toad und Peppy Hare wirkt deutlich realistischer als frühere Darstellungen der Reihe. Manche Fans feiern den neuen Look, andere finden die Figuren etwas ungewohnt oder zu „echt“. Besonders die Augenpartien werden häufig diskutiert. Nach dem eher stilisierten Auftritt von Fox im Umfeld des Super Mario Galaxy Film kommt der neue Stil für einige überraschend.

Japan-exklusive Plüschies setzen auf klassisches Design

Einen deutlich sichereren Ansatz wählen dagegen die neuen offiziellen Plüschfiguren, die nur wenige Stunden nach der Präsentation angekündigt wurden. Die vier Figuren orientieren sich offenbar stärker an den klassischen Designs der Reihe statt an den neuen Remake-Versionen.

Alle vier Hauptcharaktere erhalten eigene Plüschis, die in Japan voraussichtlich Ende Juni erscheinen sollen – also rund um den Launch des Spiels am 25. Juni. Die Figuren sind etwa 25 Zentimeter groß und kosten jeweils 3.330 Yen etwa 18 Euro.

Aktuell sind die Plüschis nur für Japan angekündigt, dürften über Import-Shops aber auch international erhältlich werden. Erste Händler, darunter Meccha-Japan* haben die Produkte bereits gelistet und nehmen Vorbestellungen an.

Wenn ihr euch eher für das Spiel selbst interessiert, lohnt sich übrigens auch ein Blick auf die Vorbestellerboni. Einen direkten Grafikvergleich zwischen Original und Remake haben wir ebenfalls bereits für euch aufbereitet.

via The Gamer, Bildmaterial: San-ei Boeki; Star Fox, Nintendo