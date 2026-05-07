Lucy und Rebecca aus Cyberpunk Edgerunners gehen in Wuthering Waves an den Start

Endlich gibt es konkrete Informationen zur von Fans lange erwarteten Kollaboration zwischen Wuthering Waves und Cyberpunk Edgerunners. Kuro Games und CD Project RED veröffentlichten einen neuen Trailer und zwei neue Banner zum im Juni erscheinenden Update von Wuthering Waves.

Mit dem angekündigten Juni-Datum wird es konkret: Höchstwahrscheinlich geht das Cyberpunk-Update inklusive neuer Story und Region pünktlich zu Version 3.4 am 8. Juni 2026 an den Start.

Rebecca wird gratis zu erspielen sein, während Lucy mutmaßlich ihren eigenen Banner bekommt. Wer der zweite Bannercharakter wird, ist bisher nicht bekannt.

Parallel zur Kollaboration mit dem beliebten Konsolen- und PC-Titel soll es demnächst auch die physische Version von Wuthering Waves für die Playstation 5 geben. Eine konkrete Ankündigung oder Möglichkeit zur Vorbestellung steht noch aus. Eine digitale Version für Xbox Series soll außerdem zeitnah erscheinen.

Der neue Trailer:

via Game8, Twitter, Bildmaterial: Wuthering Waves, Kuro Games