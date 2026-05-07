Bombe platzt in Shadowdrop-Direct: Star Fox kehrt tatsächlich zurück

Anscheinend werden inzwischen sogar ganze Nintendo Directs einfach veröffentlicht, ohne Vorankündigung: In der Nacht stellte Nintendo eine rund 15-minütige Präsentation online – mit Fokus auf ein neues Star Fox.

Genauer gesagt handelt es sich um eine moderne Neuinterpretation von Star Fox 64, die bereits länger Gegenstand von Gerüchten war – nicht zuletzt nach dem kleinen Auftritt der Reihe im Umfeld von The Super Mario Galaxy Movie.

Das Spiel erscheint am 25. Juni für Nintendo Switch 2 und und kostet digital 49,99 Euro, während die physische Version bei 59,99 Euro liegt. Vorbestellungen sind bereits gestartet. Das Remake setzt auf eine umfassende Überarbeitung.

Neben neuer Grafik und überarbeiteten Charakterdesigns gibt es vollständig vertonte Zwischensequenzen sowie einen orchestralen Soundtrack. Außerdem wird es auch eine deutsche Sprachausgabe geben.

Klassisches Gameplay trifft neue Features

Inhaltlich bleibt das Grundprinzip erhalten: Als Fox McCloud fliegt ihr durch das Lylat-System, bekämpft Gegner in schnellen Dogfights und entdeckt alternative Routen durch die Missionen. Ergänzt wird das Ganze durch neue Modi, darunter ein 4-gegen-4-Multiplayer oder Herausforderungsmodus. Neue Schwierigkeitsgrade gibt es auch.

Die einzelnen Planeten wurden visuell komplett überarbeitet und sollen nun deutlich detaillierter ausfallen. Generell wurde viel an der Präsentation gearbeitet, es wurden viele neue Zwischensequenzen hinzugefügt.

Auch technisch nutzt das Remake die Möglichkeiten der neuen Hardware: Neben klassischen Steuerungsoptionen gibt es Maussteuerung mit den Joy-Con 2 sowie neue Social-Features rund um GameChat und GameShare. Der Nintendo 64 Controller für die Switch wird auch unterstützt.

Wenn ihr eine kompatible Kamera an die Nintendo Switch 2 anschließt und über GameChat mit anderen Leuten sprecht, könnt ihr sogar euer Gesicht über die Spielcharaktere legen. Es sieht für andere also so aus, als seid ihr selbst Fox oder ein anderes Teammitglied.

Mit dieser Mischung aus klassischem Gameplay und moderner Inszenierung bringt Nintendo einen seiner bekanntesten Shooter zurück. Was ist eure Meinung dazu?

Star Fox Direct:

via Gematsu, Bildmaterial: Star Fox, Nintendo