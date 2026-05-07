Bombe platzt in Shadowdrop-Direct: Star Fox kehrt tatsächlich zurück

Anscheinend werden inzwischen sogar ganze Nintendo Directs einfach veröffentlicht, ohne Vorankündigung: In der Nacht stellte Nintendo eine rund 15-minütige Präsentation online – mit Fokus auf ein neues Star Fox.
Genauer gesagt handelt es sich um eine moderne Neuinterpretation von Star Fox 64, die bereits länger Gegenstand von Gerüchten war – nicht zuletzt nach dem kleinen Auftritt der Reihe im Umfeld von The Super Mario Galaxy Movie.
Das Spiel erscheint am 25. Juni für Nintendo Switch 2 und und kostet digital 49,99 Euro, während die physische Version bei 59,99 Euro liegt. Vorbestellungen sind bereits gestartet. Das Remake setzt auf eine umfassende Überarbeitung.
Neben neuer Grafik und überarbeiteten Charakterdesigns gibt es vollständig vertonte Zwischensequenzen sowie einen orchestralen Soundtrack. Außerdem wird es auch eine deutsche Sprachausgabe geben.
Klassisches Gameplay trifft neue Features
Inhaltlich bleibt das Grundprinzip erhalten: Als Fox McCloud fliegt ihr durch das Lylat-System, bekämpft Gegner in schnellen Dogfights und entdeckt alternative Routen durch die Missionen. Ergänzt wird das Ganze durch neue Modi, darunter ein 4-gegen-4-Multiplayer oder Herausforderungsmodus. Neue Schwierigkeitsgrade gibt es auch.
Die einzelnen Planeten wurden visuell komplett überarbeitet und sollen nun deutlich detaillierter ausfallen. Generell wurde viel an der Präsentation gearbeitet, es wurden viele neue Zwischensequenzen hinzugefügt.
Auch technisch nutzt das Remake die Möglichkeiten der neuen Hardware: Neben klassischen Steuerungsoptionen gibt es Maussteuerung mit den Joy-Con 2 sowie neue Social-Features rund um GameChat und GameShare. Der Nintendo 64 Controller für die Switch wird auch unterstützt.
Wenn ihr eine kompatible Kamera an die Nintendo Switch 2 anschließt und über GameChat mit anderen Leuten sprecht, könnt ihr sogar euer Gesicht über die Spielcharaktere legen. Es sieht für andere also so aus, als seid ihr selbst Fox oder ein anderes Teammitglied.
Mit dieser Mischung aus klassischem Gameplay und moderner Inszenierung bringt Nintendo einen seiner bekanntesten Shooter zurück. Was ist eure Meinung dazu?
16 Kommentare
Es sind 49,99€:
https://www.nintendo.com/de-de/Spiele/N…ox-3094728.html
Also ich hatte noch nie wirklich Berührungspunkte mit dwe Reihe, aber sie sieht auf den ersten Blick ganz interessant aus. Mal am eine Frage am diejenigen die die Reihe kennen, als großer Fan der Ace Combat Spiele, würde dieses Spiel hier mir auch gefallene oder ist das dann doch zu unterschiedlich?
@Wunderheiler
Vielen Dank für die Info, dann bin ich releasenah gern mit an Bord.
@ElPsy
Gar nicht so leicht zu beantworten, aber ich würde beides eher weniger miteinander vergleichen.
Ich hab Ace Combat zwar nie gespielt, kenne aber einige Szenen und da geht es ja teilweise schon um Dog Fights in relativ freier Bewegung etc., bei Star Fox hast du hier sehr oft ein eher schlauchartiges Level das automatisch abläuft und eher einem Rail Shooter gleich being dem due lediglich MIT bremsen oder boosten ein klein wenig Einfluss auf das Tempo insgesamt hast und ansonsten hier und da ein paar Dinge in der Umgebung erfüllen kannst um die Route der nächsten Level zu beeinflussen.
Es spielt sich eher stark arcadig im Vergleich zu Ace Combat würde ich behaupten wollen und nur gelegentlich hast du die "offene Formation" bei ein paar Level oder Bossen die dann eher darauf ausgelegt sind das du dich in einem abgegrenzten Bereich frei bewegen kannst.
Es ist kurzweilig und hat einen Hang zur Highscore Jagd, was die Abschüsse in den einzelnen Leveln angeht und je besser man die Level kennen lernt, umso mehr versucht man automatisch es beim nächsten Mal genauer zu machen und sich selbst zu übertreffen.
Da du eher einen Hang für Stories hast, könnte die neue Inszenierung davon und die Art der verschiedenen Routen trotz kürzerer Spielzeit denke ich schon interessant für dich sein, aber je nach dem wie du gewillt bist die Routen selbst raus zu finden und das Spiel dafür mehrmals zu wiederholen, denke ich das es dich mit der Zeit dann nicht so zufrieden stellen könnte oder dir allgemein vom Umfang zu übersichtlich bleibt und das Gameplay eventuell zu arcadig, je nachdem ob das für dich gut, schlecht oder egal ist.
Das Original mag ich wie erwähnt sehr und es ist definitiv bei vielen der beliebteste Teil der Reihe, weshalb ich es schon persönlich empfehlen würde, aber da Geschmäcker wie üblich verschieden sind reichen dir hoffentlich ein paar der Beschreibungen um das besser für dich einzuordnen ob es dir auch gefallen könnte oder eher weniger.
Das scheint der eShop Preis zu sein. Mittlerweile hat Nintendo zwischen Digital und Retail ja eine 10 Euro Diskrepanz. Würde mich also nicht wundern, wenn eine Boxed-Version dann bei 60 Euro liegt.
Ich habe von all dem gestern wirklich gar nichts mehr mitbekommen. Weder von der Stranger Than Heaven Präsentation noch von der Star Fox Direct. Und ausnahmsweise ist es mal schön zu etwas aufzuwachen, was nichts mit einem Wal zu tun hat, der Bundesregierung oder furchtbaren Kriegen.
Mir hat die Direct gefallen. Meine Freundin meinte, die Leute echauffieren sich irgendwie über die neuen Designs? Das Problem, was man da nun halt hat ist eben, eingebrannt hat sich bei den Leuten nun das Design von Illumination vom Super Mario Galaxy Film. Das könnte dafür sorgen, dass man durch die Character-Designs im Spiel dann eher verunsichert wird, weil man hier eben stilistisch einen ganz anderen Weg geht.
Wenn ich mir das so anschaue, dann wird auch das Ocarina of Time Remake für mich wieder realistischer. Nintendo scheint sich wohl auf komplette Remakes einiger Klassiker zu konzentrieren. Was aber das Problem mit sich bringt, sowohl Star Fox als auch Ocarina of Time haben schon auf dem 3DS ein Remake erhalten.
Dennoch bringt das Star Fox Remake denke ich genug Daseinsberechtigung mit. Komplett neue Grafik, neue Cutscenes, neue Modi und wer weiß, ob man nicht noch irgendwelche Infos vorenthalten hat. Mir gefällt's.
Cooles Remake, ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
Allerdings stellt sich auch die Frage ob es nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, dem Franchise mal ne neue Richtung zu geben.
Ein neuer Hybrid aus Adventure und Arcade-Shooter, wie bei den Gamecube-Ablegern, wäre doch wieder ganz cool gewesen.
Natürlich in moderner und weitläufiger dann.
Ein Remake hatten wir ja bereits auf dem 3DS mit Starfox 3D bekommen..