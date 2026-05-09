Leon Must Die Forever: Capcom veröffentlicht Minispiel zu Resident Evil Requiem

Der neueste Eintrag in Capcoms beliebte Survival-Horror-Serie traf gleich zum Start voll ins Schwarze. Resident Evil Requiem mauserte sich flott zum am schnellsten verkauften Titel der Marke. Nur naheliegend also, dass man wenig später weitere Inhalte für die Zukunft ankündigte – neben einer vollwertigen Erweiterung etwa ein Minispiel.

Eben dieses hat Capcom nun im Rahmen eines kostenfreien Updates veröffentlicht. Der neue Modus hört auf den Namen Leon Must Die Forever und wird mit dem erstmaligen Durchspielen freigeschaltet. Wie bereits im Vorfeld angedeutet, fokussiert sich der Modus auf die Action-Aspekte des Spiels.

Ihr schlüpft abermals in die Rolle von Leon S. Kennedy und kämpft Euch unter Zeitdruck durch bekannte Gebiete. Dabei bekommt Ihr es mit robusteren Gegnervariationen auf fünf ansteigenden Schwierigkeitsstufen zu tun.

Das Besiegen von Feinden füllt Eure Verstärkungsanzeige, um so Fähigkeiten und Boni in Roguelike-Manier freizuschalten. Folgerichtig sollen auch die Reihenfolge und der Ablauf einzelner Bereiche, sowie besagte Boni bei jedem Durchlauf durchrotiert werden.

Trailer zum neuen Modus „Leon Must Die Forever“

via Gematsu, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom