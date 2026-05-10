Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok zeigt Trailer mit Fokus auf neue Charaktere

Publisher Cygames und Entwickler Cygames Osaka haben eine neuen „Meet the Crew“-Trailer für Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok veröffentlicht, der die neuen spielbaren Charaktere Gallanza (Englisch: Crispin Freeman, Japanisch: Koichi Yamadera) und Maglielle (Englisch: Debi Derryberry, Japanisch: Saori Hayami) vorstellt.

„Von neuen Geschichten bis hin zu neuen Spielmodi wurde Relink überarbeitet und verbessert, um das ultimative Action-RPG-Erlebnis zu bieten“, heißt es von Cygames. Neben Beatrix gibt es neue Primal Bursts, neue Koop-Quest-Stufen, zusätzliche Bosse und einen neuen Solo-Modus namens „Der Konflux“. Neue „Meisterfähigkeiten“ sollen Charaktere über ihre Grenzen hinausbringen und Beschwörungen neue taktische Optionen bieten, so Cygames.

Neben Crossplay wird es auf Nintendo Switch 2 außerdem einen lokalen, drahtlosen Mehrspielermodus zwischen Konsolen geben. Relink – Endless Ragnarok, dessen Inhalte zeitgleich auch für bisherige Plattformen erscheinen, erscheint am 9. Juli 2026 für Nintendo Switch 2.

Gallanza:

Maglielle:

via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames