Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok zeigt Trailer mit Fokus auf neue Charaktere

Publisher Cygames und Entwickler Cygames Osaka haben eine neuen „Meet the Crew“-Trailer für Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok veröffentlicht, der die neuen spielbaren Charaktere Gallanza (Englisch: Crispin Freeman, Japanisch: Koichi Yamadera) und Maglielle (Englisch: Debi Derryberry, Japanisch: Saori Hayami) vorstellt.
„Von neuen Geschichten bis hin zu neuen Spielmodi wurde Relink überarbeitet und verbessert, um das ultimative Action-RPG-Erlebnis zu bieten“, heißt es von Cygames. Neben Beatrix gibt es neue Primal Bursts, neue Koop-Quest-Stufen, zusätzliche Bosse und einen neuen Solo-Modus namens „Der Konflux“. Neue „Meisterfähigkeiten“ sollen Charaktere über ihre Grenzen hinausbringen und Beschwörungen neue taktische Optionen bieten, so Cygames.
Neben Crossplay wird es auf Nintendo Switch 2 außerdem einen lokalen, drahtlosen Mehrspielermodus zwischen Konsolen geben. Relink – Endless Ragnarok, dessen Inhalte zeitgleich auch für bisherige Plattformen erscheinen, erscheint am 9. Juli 2026 für Nintendo Switch 2.
Gallanza:
Maglielle:
via Gematsu, Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames
1 Kommentar
noch nen Monat und ich hoffe bloß, dass die Erweiterung einschlägt, wie ne Bombe, damit es danach auch flüssig weiter geht mit mehr Erweiterungen, die das maximale Potential aus dem Spiel herauskitzeln.
- Prequel-Anime Story spielbar machen, damit das Story-Erlebnis des Spiels vollständig ist und somit der Zwang den Anime geschaut haben zu müssen, verschwindet, um alles verstehen zu können, als Einbau eines neuen Tutorials und Rebalancing des Spiels rund um diesen Inhalt, kostenfreie Erweiterung, weil das hätte schon von Anfang an ins Spiel gehört und hätte man sich etwas mehr zeit und Mühe mit dem Spiel gegeben, wäre das auch ein ding der Machbarkeit gewesen.
- Rising Versus-Charaktere einbauen, die noch nicht spielbar sind mindestens
- Primals als Beschwörungen aus dem Anime einbauen
- Story rund um Belial..wenn man Beelebub nun bringt, darf Belial nicht fehlen
- Gallery Mode wie in Rising Versus zum freischalten vieler schöner Artworks
- Coop Play das nun Crossplay ist kostenfrei machen durch den steten Ausbau von Charakter-Skin DLC's, Waffen-Skins, Avatar-Skins ect. damit absolut jeder das volle Coop-Gameplay genießen kann ,worauf das Spiel wirklich ausgelegt ist, dass man es zu 4. zockt, und nicht Solo mit KI-NPC's
- Rising Versus praktisch mit Relink zu einem gemeinsamen Spiel verknüpfen, wer 1 Spiel mindestens dann besitzt, besitzt automatisch dann beide und in umgekehrter Richtung Relink-Charas in RV spielbar machen, die es bisher noch nicht sind..*zu IO schielt* , beweg dein süßen Hintern zu RV endlich >.>
Wenn Dinge wie diese noch in 1-2 Erweiterungen nach Endless Ragnarok gemacht werden würde, wäre das Spiel nochmal erheblich besser, als jetzt, vor allem wenn man dazu dann wieder natürlich auch neue Gegner und Quests einbaut, um den leuten natürlich auch was Neues zu tun zu geben und Inhalte für den Endgame-Modus macht