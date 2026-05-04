Dead or Alive 6 Last Round erstrahlt im neuen Glanz und mit KOF-Kollaboration

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Team Ninja haben einen neuen Trailer zu Dead or Alive 6 Last Round veröffentlicht. Die „Definitive Edition“ zum aktuellen Serieneintrag wurde erst im Februar enthüllt.

Der neue Trailer stellt nicht nur die neue Kollaboration mit The King of Fighters XIV vor, sondern auch die neue Beleuchtungs-Engine, die das Spiel und insbesondere die Stages wortwörtlich in neuem Glanz auf den aktuellen Konsolen erstrahlen lässt.

Neue Charaktere und verbesserte Stages

Die ursprünglich 2019 als Kollaborations-DLC für Dead or Alive 6 veröffentlichten Charaktere, die verführerische Ninja Mai Shiranui und die „Ice Doll“ Kula Diamond, kehren jetzt wieder zu Dead or Alive 6 Last Round zurück. Beide Figuren erscheinen zur Veröffentlichung des Spiels im Juni als herunterladbare Inhalte, zusammen mit einem Kostüm-Set, das fünf stylische Outfits enthält

Fans des Spiels können sich außerdem darauf freuen, in der neu überarbeiteten Stage „Lost Paradise (Oboro)“ zu kämpfen. „Oboro“ ist ein neues Beleuchtungssystem, das in der Katana Engine eingeführt wurde und realistischere Lichtverhältnisse durch natürliche Umgebungsbeleuchtung und Schatten ermöglicht. Kostenlose „Oboro“-Versionen weiterer Stages werden nach und nach ins Spiel integriert.

Dead or Alive 6 Last Round ist die „definitive Version“ von Dead or Alive 6, das ursprünglich 2019 erschienen ist und sich knapp eine Million Mal verkauft hat. Zu den Verbesserungen gehören nicht nur das bessere Beleuchtungs-System und die Stages, sondern auch zusätzliche Figuren aus dem DLC-Line-up, darunter Nyotengu, Phase 4, Momiji, Rachel und Tamaki. Darüber hinaus erhalten beliebte Charaktere wie Kasumi und Marie Rose jeweils fünf Kostüme, die von anderen Team-Ninja-Titeln inspiriert sind.

In der Free-to-Play-Version Dead or Alive Last Round: Core Fighters stehen Marie Rose, Honoka und NiCO von Beginn an zur Verfügung. Außerdem sind der Foto-Modus sowie die Online-Modi „DOA Quest“ und „DOA Central“ spielbar. Dead or Alive 6 Last Round erscheint am 25. Juni für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dead or Alive 6 Last Round, Koei Tecmo, Team Ninja