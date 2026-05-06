Exklusiv: Neverness to Everness wird auch für GeForce NOW Cloud-Gaming erscheinen

Viele Fans weltweit würden gerne das Free-to-play-Open-World-Action-RPG Neverness to Everness in höchster Qualität spielen, inklusive Raytracing und 4k in bis zu 120Hz. Doch leider sind in den letzten Monaten die Grafikkartenpreise massiv gestiegen, schon eine Karte der Oberklasse wie die GeForce 5070 Ti kostet bis zu 1000 Euro.

Viele Anfragen wurden deshalb bereits an Perfect World Entertainment gestellt und auch auf Social Media findet man die Frage immer wieder – bisher ohne eindeutige Antwort. Wir hatten die Gelegenheit, zum Start von Neverness to Everness ein Interview mit den Entwicklern zu führen. Und wir haben eine Antwort bekommen!

Denn insbesondere im Hinblick auf DLSS 5, das NTE als eines der ersten Spiele im Anime-Stil unterstützen wird, wäre eine Veröffentlichung auf GeForce Now sehr sinnvoll – eine GeForce RTX 5090, welche dafür voraussichtlich nötig sein wird, kostet aktuell mindestens 3.400 Euro.

Antwort des Hotta Studio

Please find the English script below the video. „Die Integration von DLSS 5 ermöglicht es uns, ein flüssiges, leistungsstarkes Spielerlebnis zu bieten, ohne Kompromisse bei den komplexen visuellen Darstellungen von Hethereau einzugehen. Unser Team arbeitet intensiv daran, die Einbindung so fein abzustimmen, dass sich die Leistungssteigerung nahtlos in unsere künstlerische Ausrichtung einfügt.

Um NTE möglichst vielen Spielern zugänglich zu machen, bringen wir das Spiel zudem auf GeForce Now. Diese Cloud-Gaming-Integration stellt sicher, dass selbst auf Geräten mit geringerer Leistung die beeindruckende, Raytracing-basierte Beleuchtung der Stadt und die maximale Grafikqualität reibungslos erlebt werden können„, so das Hotta Studio in unserem Interview.

Nvidia GeForce Path Tracing Trailer zu NTE

Original-Skript auf Englisch

Question:

Neverness to Everness uses DLSS 4.5 will be one of the first anime‑style games to use DLSS 5. What do you hope this technology will bring in terms of performance and image quality, and how do you make sure the AI‑enhanced visuals stay true to the game’s art style? Will there be a way to experience the game at the highest detail level and ray tracing in a more affordable way, for example through GeForce Now Cloud Gaming?

Answer:

The inclusion of DLSS 5 allows us to deliver a smooth, high-performance experience without compromising on the complex visuals of Hethereau. Our team is dedicated to fine-tuning the integration so that the boosted performance feels native to our art direction. To make NTE accessible to as many people as possible, we are also bringing the game to GeForce Now. This cloud-gaming integration ensures that even on lower-spec devices, players can experience the city’s stunning ray-traced lighting and peak graphics seamlessly.

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio