Tekken 8: Kunimitsu kehrt Ende Mai als spielbarer Charakter zurück

Anfang Februar hat Bandai Namco die dritte Season für Tekken 8 offiziell vorgestellt. Diese bringt vier zusätzliche spielbare Charaktere ebenso wie eine neue Stage ins Spiel.

Den Auftakt macht Kunimitsu, die allen, die den Character-Pass gekauft haben, bereits ab dem 27. Mai zur Verfügung stehen wird. Alle anderen müssen sich bis zum 1. Juni gedulden.

Im Sommer dürfen sich Fans dann über Bob als weiteren Charakter freuen, gefolgt von Roger Jr., der im Herbst sein Comeback feiert. Für den Winter ist ein weiterer, bislang unangekündigter Kämpfer inklusive neuer Stage vorgesehen. Käufer des Season-3-Passes erhalten zusätzlich das kosmetische Aurora Outfit Pack.

Tekken 8 ist derzeit für die PlayStation 5, die Xbox Series sowie für den PC via Steam erhältlich. Kurz vor dem Jahresende hatte das „Gesicht von Tekken“ Katsuhiro Harada seinen Abschied von Bandai Namco und Tekken verkündet.

DLC-Charakter Kunimitsu

Der japanische Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco