Das war … Kalenderwoche 9/2023

Eine große PR-Offensive von Final Fantasy XVI sowie eine Pokémon Presents sorgten in den letzten Tagen für ordentlich Betrieb. Außerdem ist eine Erweiterung zu Elden Ring unterwegs. Nach den vielen Videos der Woche haben wir schließlich noch ein Review, eine Kolumne sowie die März-Neuerscheinungen für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In dieser Woche gingen zahlreiche Previews zu Final Fantasy XVI (PS5) online. Auch wir hatten die Gelegenheit, Final Fantasy XVI bereits anzuspielen. Wir waren dabei sehr angetan vom actionreichen Ableger. Insbesondere das dynamische und schnelle Kampfsystem hat uns schon in seinen Bann gezogen. Auch viele Videos haben uns im Rahmen der Previews erreicht. Zudem gaben uns Interviews mit den Entwicklern unter anderem Auskunft zur Spielzeit, zur Erkundung und zur Zugänglichkeit. Ein interessanter Nebenschauplatz ist die Diskussion rund um den Begriff „JRPG“.

Zum Pokémon Day fand auch eine neue Pokémon Presents statt. Überraschend feierte dabei Pokémon Sleep (Mobil) eine Rückkehr. Zu Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) kündigte man die DLC-Erweiterung Der Schatz von Zone Null an. Ab sofort könnt ihr auf neue Paradox-Pokémon treffen. Zudem könnt ihr die neuste Generation nun auch mit Pokémon GO (Mobil) verbinden. Ein neues Gadget ist Pokémon GO Plus + und das Trading Card Game setzt auf Nostalgie. Zudem ist zusammen mit Netflix die Anime-Serie Die Pokémon-Concierge unterwegs.

Nach langem Warten ist es nun Tatsache: Zu Elden Ring (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ist eine Erweiterung unterwegs! Zu Shadow of the Erdtree gibt es jedoch erst ein Artwork. Es erreichten uns auch Informationen zu den neuen Gameplay-Funktionen für Baten Kaitos I & II HD Remaster (Switch) und der Klassiker The Legend of Dragoon (PS4, PS5) hatte einige technische Probleme.

Neu enthüllt wurde Project MBR (PS5, PC), ein Multiplayer-Mech-Shooter. Ebenfalls vielversprechend zeigt sich The Thaumaturge (PC), ein isometrisches, storylastiges RPG. Ab sofort erhältlich ist das Indie-Projekt Meg’s Monster (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Einen ersten Trailer gibt es inzwischen zu CRYMACHINA (PS4, PS5, Switch, PC), das Spiel schafft es auch in den Westen. Je die Eröffnungsvideos könnt ihr euch zu Loop8: Summer of Gods (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) sowie Dokapon Kingdom: Connect (Switch) (Link) zu Gemüte führen. Shows stehen in der nächsten Woche von Capcom und und Paradox an.

Zum Pokémon-Anime zeigte ein Trailer, wie die Zukunft mit den neuen Charakteren aussieht. Den Europatermin kennen wir nun zu Trinity Trigger (PS4, PS5, Switch, PC) und auch die Switch-Portierung von Mugen Souls ist datiert. Aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) zeigte sich Jin Kazama und die Detektive hatten aus Master Detective Archives: RAIN CODE (Switch) einen Auftritt. Die Rückkehr von Resident Evil 4 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) meldet sich mit Gameplay-Eindrücken und Modernisierungen an. Das interessante Yoko-Taro-Konzept 404 GAME RE:SET (Mobil) stellte uns die Sega-Klassiker vor. Von marokkanischer Kultur beeinflusst ist das Metroidvania Mira and the Legend of the Djinns (PC).

Den Anfang konnten wir aus Dead Island 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) unter die Lupe nehmen. Eine physische Veröffentlichung ist zu Lies of P (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) enthüllt worden und aus Granblue Fantasy: Versus Rising (PS4, PS5, PC) sahen wir eine neue Kämpferin. Für den kommenden Mario-Day machte bereits ein Werbespot Stimmung. Weitere Mario-News: Die vierte DLC-Welle zu Mario Kart 8 Deluxe (Switch) erscheint nächste Woche und erster DLC sowie eine Demo gibt es ab sofort für Mario + Rabbids Sparks of Hope (Switch). Wenn ihr das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online abonniert habt, dann steht schon bald Metroid Fusion bereit. Figuren-Fans können sich derweil den Kauf von Daruk überlegen.

Das einzige Review von JPGAMES der Woche drehte sich um das PowerWash Simulator: Midgar Special Pack (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Mit Hochdruck könnt ihr darin Midgar putzen. Simpel, fesselnd und entspannend wird alles blitzeblank geputzt.

Bevor Links Abenteuer weitergeht, schauten wir in einer Kolumne auf The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch) zurück. Darin lest ihr, wie die anfängliche Skepsis der Erkenntnis wich, dass es sich um einen Meilenstein handelt.

Der März 2023 bietet natürlich wieder zahlreiche Neuerscheinungen. Unsere Liste informiert euch über unsere Auswahl.