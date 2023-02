Diese Boni bekommt ihr, wenn ihr Pokémon GO jetzt mit Karmesin und Purpur verbindet

The Pokémon Company kündigte an, dass Pokémon GO jetzt mit Pokémon Karmesin und Purpur verbunden werden kann. In Paldea könnt ihr so auf Vivillon mit verschiedenen Mustern treffen. In Pokémon GO wird es euch wiederum möglich sein, Gierspenst in Wanderform zu fangen und es sogar zu Monetigo zu entwickeln.

Zunächst müsst ihr eure Nintendo Switch und Pokémon Karmesin und Purpur mit Pokémon GO und eurem Android- oder iOS-Gerät verbinden. Eine Kurzanleitung dazu findet ihr hier, weiter unten auf der Seite. Eine ausführliche Anleitung findet ihr hier.

Sammelt verschiedene Vivillon in Paldea

Danach könnt ihr Postkarten aus Pokémon GO in Pokémon Karmesin und Purpur zu importieren. Postkarten erhaltet ihr in Pokémon GO über Geschenke entweder an PokéStops oder von Freunden weltweit. Sie zeigen den Ort, an dem das Geschenk erhalten wurde.

Abhängig davon, wo die Postkarte erhalten wurde, die ihr importiert, können Vivillon mit verschiedenen Mustern in Karmesin und Purpur erscheinen. Ein ähnliches Event gab es vor Wochen auch schon in Pokémon GO. Auch hier galt es, Postkarten aus aller Welt zu sammeln!

So fangt ihr Gierspenst in Pokémon GO

In Pokémon GO könnt ihr im Gegenzug jetzt endlich Gierspenst in Wanderform fangen. Wenn ihr eine Postkarte nach Paldea geschickt habt, könnt ihr die Münztasche in Pokémon GO verwenden. Setzt sie ein, und Gierspenst erscheint in Wanderform für bestimmte Zeit in eurer Nähe. So ähnlich lief es vor Jahren auch mit Meltan ab, erinnert ihr euch? Einmal am Tag könnt ihr die Münztasche aktivieren.

Wenn ihr 999 Gierspenst-Münzen sammelt und sie Gierspenst gebt, kann es sich außerdem in Monetigo entwickeln. Gierspenst-Münzen erhaltet ihr, wenn ihr Gierspenst fangt oder an goldenen PokéStops dreht. Neue Gold-Lockmodule vereinfachen das Sammeln. Sie erhaltet ihr, wenn ihr mehrere Postkarten nach Karmesin und Purpur verschickt.

Eine Box mit 9 Gierspenst-Münzen ist zudem jetzt für eine begrenzte Zeit im In-Game-Shop für alle Trainer kostenlos erhältlich. Übrigens: Die Verlinkung von Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin mit Pokémon HOME wird voraussichtlich im Frühling 2023 möglich sein.

