Dead Island 2: Neues Gameplay zeigt die Anfänge des Spiels in Bel Air

In weniger als zwei Monaten erscheint Dead Island 2, wenn es denn diesmal wirklich erscheint. Aber die Zeichen stehen jetzt wohl ganz gut. Deep Silver und Dambuster Studios spendierten einen neuen, detaillierten Blick auf das Zombie-lastige Gameplay, beginnend am Anfang des Spiels im Stadtteil Bel Air in Los Angeles.

Einige der gezeigten Waffen und Ausrüstungsgegenstände stammen aber aus dem späteren Spielverlauf, darauf weist man auch hin. Slayerin Dani trifft auf Standard-Zombies (Walker, Shamblers, Runners), Variant (Grenadier-Walker) und Apex (hyper-mutierte Zombies), die alle über einzigartige Kräfte und Verhaltensweisen verfügen.

Dead Island 2 hat übrigens eine USK-Freigabe ab 18 Jahren erhalten. Das war durchaus nicht selbstverständlich, angesichts des erheblichen Gewaltgrades des Spiels. Befürworter einer liberalen Altersfreigabe hatten argumentiert, dass die Gewalt sehr abstrakt sei.

Die USK folgte immerhin dahingehend, dass Dead Island 2 problemlos in Deutschland gekauft werden kann. Allerdings nicht ohne Opfer. Das Spiel musste geschnitten werden, mehr erfahrt ihr hier. Dead Islad 2 erscheint am 21. April 2023. Im Handel könnt ihr euch unter anderem die HELL-A Edition* sichern.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Dead Island 2, Deep Silver, Dambuster Studios