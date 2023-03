Capcom Spotlight: Streaming-Event des Publishers soll uns in wenigen Tagen informieren

Capcom hat Capcom Spotlight angekündigt. Der Livestream wird am 9. März 2023 ausgestrahlt und im Fokus werden Resident Evil 4 Remake, Exoprimal und Monster Hunter Rise stehen. Die Veranstaltung ist auf 26 Minuten angesetzt.

Darüber hinaus soll es um 23:30 Uhr deutscher Zeit auch um Mega Man Battle Network Legacy Collection und das neu angekündigte Ghost Trick: Phantom Detective gehen. Ihr könnt die Show zum Beispiel bei Youtube und Twitch verfolgen.

Resident Evil 4 Remake erscheint am 24. März und Capcom zieht derzeit spürbar die PR-Schrauben an. Insofern dürften wir auch beim Capcom Spotlight wieder einige neue Einblicke erwarten. Weniger redselig war Capcom in den letzten Monaten zu Exoprimal.

Zu Monster Hunter Rise dürften uns wohl Informationen zum nächsten Titel-Update erwarten, das für April angekündigt ist. Eine große Überraschung war bei Nintendo Direct die Ankündigung von Ghost Trick. Fans des Puzzle-Adventure benötigen hier kaum weitere Einblicke, immerhin handelt es sich um eine Neuauflage. Doch die Hoffnung ist natürlich auch, dass Ghost Trick einige neue Fans gewinnen kann!

Der Teaser-Trailer zum Event:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Capcom