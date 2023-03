Project MBR: Multiplayer-Mech-Shooter aus der Feder des Grandia-Producers angekündigt

SIEG Games – das Entwicklerstudio hinter Loop8: Summer of Gods – hat Project MBR angekündigt. Der Multiplayer-Mech-Action-Shooter vereint diverse große Namen aus der Branche und soll für PlayStation 5 und PCs zum April 2024 erscheinen. Eine Beta-Version könnte bereits zum Juli 2023 verfügbar werden. Am 7. März startet eine Kickstarter-Kampagne zur weiteren Finanzierung der Entwicklung.

Mech-Action von Branchen-Veteranen

Project MBR vereint mit seinem Entwicklungsteam diverse bekannte Kreative aus der Branche. Als Produzent tritt Yoichi Miyaji auf. Dieser gründete bereits 1985 Game Arts und war mit für die Veröffentlichung von Titeln wie Lunar, Grandia und Gun Griffon verantwortlich. Ferner plante und produzierte er IP-Titel wie Gundam und Evangelion.

Ryuji Inomata fungiert als Director. Mit seinen 30 Jahren Branchenerfahrung arbeitete er bereits an Titeln wir Gun Griffon, Super Smash Bros. Brawl, Kid Icarus: Uprising und mehr.

Koichi Inoue tritt als Animation Producer auf, der seinerseits stolze 30 Jahre an Mech- und Anime-Erfahrung mitbringt. Nicht zuletzt zeichnet sich Noriyuki Iwadare für die Musik verantwortlich. Er erarbeitete die Soundtracks zu Lunar und Grandia.

Kein Free-to-Play

Project MBR – so der Arbeitstitel – ist ein Multiplayer-Mech-Action-Shooter. SpielerInnen sollen die Möglichkeit haben, ihre eigenen Mechs anzupassen und in den Kampf gegen andere SpielerInnen zu schicken. Der Titel soll auf taktische Kämpfe setzen, in denen SpielerInnen zusammenarbeiten und von verschiedenen Mech-Formen Gebrauch machen.

Das Team betont, dass es sich bei Project MBR nicht um einen Free-to-Play-Titel handelt und dass auch keine Lootbox-Mechaniken integriert seien sollen.

Der Trailer zur Ankündigung:

