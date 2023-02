Schlafen wie die Allerbesten: Pokémon Sleep meldet sich nach fast vier Jahren zurück

Wir hatten es selbst kaum für möglich gehalten, aber Pokémon Sleep ist nach all den Jahren tatsächlich zurück. Bei Pokémon Presents zeigte The Pokémon Company heute einen neuen Live-Action-Trailer, der allerdings kaum einen Eindruck davon vermittelte, was genau die App eigentlich tun soll.

Aufschlussreicher war dann das anschließende Video. Pokémon Sleep soll noch in diesem Jahr an den Start gehen. Fans sollen sich noch mehr darauf freuen, am nächsten Morgen aufzuwachen.

Das Abenteuer spielt auf einer Insel, die von Relaxo bewohnt wird. Oder sollten wir sagen … beschlafen? Dort erforscht zufälligerweise auch Professor Neroli das Schlafverhalten von Pokémon. Und jetzt kommt ihr ins Spiel.

Legt euer Smartphone mit Pokémon Sleep neben euer Bett und lasst euren Schlaf messen, aufzeichnen und analysieren. Ihr werdet ihr mit drei Schlaftypen ausgewertet: Halbschlaf, Leichtschlaf, Tiefschlaf.

Pokémon, die so wie ihr schlafen, versammeln sich dann um Relaxo. Am nächsten Morgen könnt ihr sie vorfinden und dabei auch verschiedene und seltene Schlafposen entdecken. Hier kommt der Sammelaspekt ins Spiel. Ihr sammelt die verschiedenen Entdeckungen von Schlafposen. Pokémon Sleep soll im Sommer an den Start gehen.

Der Live-Action-Trailer:

Die Einführung:

Bildmaterial: Pokémon Sleep, The Pokémon Company