The Legend of Dragoon: Fans beklagen einen „unspielbaren“ Port

Die Freude von JRPG-EnthusastInnen war kürzlich sicher groß, als es mit Wild Arms 2 und The Legend of Dragoon gleich zwei PS1-RPG-Klassiker in das Premium-Angebot von PlayStation Plus schafften. Und auch Nostalgiker, die dem Abo-Modell nicht viel abgewinnen können, schlugen alternativ digital zu einem fairen Preis von 9,99 EUR je Titel zu.

Ein unspielbarer Port

Die Freude hielt offensichtlich aber – zumindest hinsichtlich The Legend of Dragoon – nicht lang an. Mittlerweile melden SpielerInnen nämlich eine Reihe von Bugs – einige betiteln den JRPG-Port gar als unspielbar. Ohje.

Den wohl beständigsten Bug stelle ein Soft Lock dar, der eintritt, sobald SpielerInnen von den Dragoon-Fähigkeiten Gebrauch machen. Das Ergebnis sei ein reaktionsloser oder gar schwarzer Bildschirm. YouTuber BltzZ hält diesen und andere schwerwiegende Fehler in einem Video fest.

Weitere Bugs umfassen unlesbare Texte; zitternde blaue Linien um Objekte im Hintergrund; Sprachzeilen, die in Kampfsituationen nicht abgespielt werden; oder gar die neue Rückspulfunktion, die zum Absturz führen kann. In einem Reddit-Thread tauschen sich betroffene SpielerInnen über ihre Erfahrungen aus. Und die Liste an Bugs wächst. Bleibt abzuwarten, ob Sony hier mit einem entsprechenden Patch nachjustiert. Die KollegInnen von Eurogamer fragten nach – eine Antwort seitens Sony steht aus.

Wie ergeht es euch mit The Legend of Dragoon – seid ihr auch schon über Bugs gestolpert? Teilt eure Erfahrungen gern in den Kommentaren.

via Eurogamer, Bildmaterial: The Legend of Dragoon, Sony PlayStation