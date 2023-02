Mira and the Legend of the Djinns verbindet marokkanische Kultur mit Metroidvania

Mira and the Legend of the Djinns ist ein Metroidvania, das auf den ersten Blick durch seinen besonderen Grafikstil auffällt. Doch in einem Entwicklertagebuch erklärt das Entwicklerstudio von Little Knight Games nun, was das Spiel darüber hinaus von anderen Titeln aus dem Genre abhebt.

Die Welten von Menschen und Djinns waren mal vereint

In dem 2D-Side-Scrolling-Metroidvania schlüpfen wir in die Rolle von Schatzsucher Yuba, der eines Tages auf den mysteriösen Djinn namens Mira trifft. Doch Mira hat das Gedächtnis verloren und kann sich nur durch eine spirituelle Verknüpfung mit Yuba wieder bruchstückhaft an die Vergangenheit erinnern.

Als Yuba können wir eine Vielzahl an Skills aus einem Skill Tree erlernen können. Es gibt insgesamt vier verschiedene Waffen, die alle auf unterschiedlichen Elementen basieren und sogar mitten im Kampf gewechselt werden können. Zur Fortbewegung im Spiel dienen sieben Werkzeuge, die im Laufe des Abenteuers erhalten werden.

Mira and the Legend of the Djinns soll noch in 2023 für PCs via Steam und GOG erscheinen.

Der Entwicklerkommentar zu Mira and the Legend of the Djinns

Bildmaterial: Mira and the Legend of the Djinns, Assemble Entertainment, Little Knight Games