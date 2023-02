Der Recke Daruk aus Zelda: Breath of the Wild bekommt eine aufwendige Figuren-Umsetzung

First 4 Figures ist für ihre hochwertigen, aber auch preisintensiven Figuren aus dem Videospielbereich bekannt. In dieser Woche wird eine weitere Figur vorgestellt, die erneut aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild stammt.

First 4 Figures arbeitet an Daruk als XXL-Figur

Der Shop bringt als Nächstes eine große Figur von Daruk heraus, der in Breath of the Wild einer der vier Recken war und zum Krieger des Titans Vah Rudania auserwählt wurde. Er war der Anführer der Goronen, der als besondere Fähigkeit einen Schutzschild erzeugen konnte. Mittlerweile ist er verstorben, doch er hinterließ der Welt seinen Enkelsohn Yunobo.

Es ist noch nicht bekannt, wie groß und wie teuer die Figur werden wird. Wir wissen außerdem noch nicht, wann genau die Figur erscheinen wird. Eine genauere Vorstellung soll am 28. Februar 2023, also schon morgen, folgen. Zum gleichen Zeitpunkt soll zudem die Vorbestellung möglich sein.

Beim Preis wird sich die Figur vermutlich auf den der anderen Figuren im Shop einpendeln, der bei mehreren Hundert Euro liegt. Auch mit seiner Größe orientiert sich Daruk mit etwa 30 cm an den anderen Figuren.

Es ist nicht die erste Figur von First 4 Figures zu Breath of the Wild. Zuvor setzte man schon den Recken Revali, Mipha und Urbosa ein Denkmal. Daruk vervollständigt diese Riege also. Darüber hinaus gibt es bereits Link mit seinem Bogen und auf einem Pferd sowie Prinzessin Zelda als Figuren.

Eine Preview auf die Figur:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via GoNintendo, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo