Pokémon-Anime: Neuer Trailer zur Serie ohne Ash lässt Fans entzückt zurück

Die nächste Anime-Staffel zur Pokémon-Serie findet ohne Ash Ketchum statt. Das wurde jetzt bereits zur Genüge thematisiert und inzwischen geht der Blick nach vorn. Am 14. April startet die neue Staffel in Japan.

The Pokémon Company veröffentlichte heute im Anschluss an die Ausstrahlung der aktuellen japanischen Episode ein neues Poster und einen neuen Trailer zur neuen Staffel, in der Liko und Rory (bisher bekannt als Liko und Roy) bekanntlich im Mittelpunkt stehen werden.

Die bisherige Promotion der Serie beschränkte sich bisher größtenteils auf Japan, doch der neue Trailer wurde unmittelbar und mit Untertiteln auch im Westen veröffentlicht. „In einer Welt voller Geheimnisse und Wunder beginnt das Abenteuer von Liko und Rory! Welche Entdeckungen werden sie machen und was werden sie wohl erleben?“, fragt das Video, das ihr weiter unten sehen könnt. Doch zunächst zum Poster!

Die überwiegenden Reaktionen in den sozialen Medien sind positiv. Viele sind gespannt, wie es weitergeht. Professor Friedel macht einen sympathischen Eindruck und dass er ein Glurak besitzt, finden viele Fans toll. Auch sein „Flugkapitän Pikachu“ macht natürlich viele Fans neugierig.

Auf dem Poster sehen wir viele Pokémon, darunter ein Schillerndes Rayquaza und Chaneira. Links auf dem Poster ist auch der potenzielle Rivale von Rory zu sehen. Rory wiederum macht vor allem mit seinem mysteriösen Pokéball wieder von sich reden.

In der aktuellen Staffel Pokémon Ultimative Reisen: Die Serie konnte Ash nach 25 Jahren endlich Weltmeister werden und hat damit alles erreicht, was ein Pokémon-Trainer erreichen kann. Jetzt macht er Platz für neue Abenteurer. Derzeit ist er auf seiner Abschiedstournee mit einigen Sonderfolgen, die letzte wird am 24. März in Japan ausgestrahlt.

Bildmaterial: The Pokémon Company