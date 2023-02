In der DLC-Erweiterung zu Pokémon Karmesin und Purpur sucht ihr den Schatz von Zone Null

Die meisten TrainerInnen unter euch werden Paldea mittlerweile umfänglich erkundet haben. Wie praktisch also, dass sich euch bald neue Abenteuer in neuen Gefilden erwarten. Im Zuge des heutigen Pokémon Presents schloss The Pokémon Company das Event nämlich mit der Ankündigung einer Erweiterung zu Pokémon Karmesin & Purpur.

Der Schatz von Zone Null

Die Erweiterung hört auf den Titel Der Schatz von Zone Null und soll – wie schon bei der letzten Generation – in zwei Teilen veröffentlicht werden. „Wir sind so dankbar, dass Millionen von Trainern auf der ganzen Welt die Weiten der Paldea-Region erkunden“, sagt Tsunekazu Ishihara, Präsident und Geschäftsführer von The Pokémon Company.

„In Der Schatz von Zone Null werden Fans die Kitakami-Provinz besuchen, wo sie neue Pokémon und interessante Personen treffen können. Ich hoffe, dass Trainer, die sich auf diese neue Reise begeben, dasselbe Maß an Begeisterung und Freude empfinden wie bei der Begegnung mit ihren ersten Pokémon.“

Die Türkisgrüne Maske soll im Herbst 2023 erscheinen. Im Winter 2023 folgt dann schon Die Indigoblaue Scheibe. Eine Vorbestellung wurde für kurz nach dem Event angekündigt – sie dürfte noch heute möglich werden.

Der erste Teil führt SchülerInnen der Orangen- bzw. Traubenakademie – im Rahmen eines Schulausfluges – in die japanisch angehauchte Kitakami-Provinz. In der naturverliebten Provinz am Fuße eines Berges winkt – passend zur Jahreszeit – auch ein besonderes Fest, an dem SpielerInnen teilnehmen. Der zweite Teil lässt SpielerInnen an einem Austauschprogramm teilnehmen, das sie an die Blaubeer-Akademie führt.

Die neuen Abenteuer locken mit mehr als 230 bekannten Pokémon aus vergangenen Generationen, die bislang nicht in Paldea angetroffen werden konnten. Und natürlich warten auch zwei neue legendäre Pokémon darauf, gefangen zu werden – Ogerpon und Terapagos.

SpielerInnen, die die Erweiterung bis zum 31. Oktober 2023 kaufen, erhalten einen Seriencode für ein besonderes Geschenk: ein Hisui-Zoroark mit drei Besonderheiten. Dieses beherrscht die Attacke Goldene Zeiten, sowie Tera-Ausbruch, Niedertracht und Ränkeschmied.

Den Ankündigungstrailer findet ihr hier.

Der Ausschnitt aus Pokémon Presents:

Bildmaterial: The Pokémon Company